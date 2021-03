Brandenburg/Havel: Terminvergabe im Bürgerservice ist oft Glückssache 

Brandenburg/H

Wie lange müssen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel auf einen Termin im Bürgerservice am Nicolaiplatz warten? Zum Beispiel, um einen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen, eine Bescheinigung zu erhalten, an ein polizeiliches Führungszeugnis zu gelangen oder eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zu bekommen.

Die Frage lässt sich schwer beantworten, ein bisschen Glücksspiel ist dabei. Denn Erfolg oder Misserfolg hängen maßgeblich davon ab, zu welchem Zeitpunkt jemand auf der Internetseite der Stadt nach einem Termin sucht. So waren die Chancen am Sonntag, den 21. März, ziemlich schlecht und am Montag, den 22. März, deutlich besser.

5500 Termine in sechs Wochen vergeben Wegen der Pandemie arbeitet die Verwaltung die Bürgeranliegen nur mit Terminen ab. Die Termine im Bürgerservice können telefonisch vereinbart oder online gebucht werden. Derzeit werden etwa 60 Prozent der Termine telefonisch vereinbart, berichtet Michael Scharf, der Fachgruppenleiter Ordnung und Sicherheit. Zwischen dem 2. Februar und 18. März 2021 wurden insgesamt 5510 Termine vergeben. Der vereinbarte Termin kann für eine oder mehrere Leistungen und/oder von mehreren Personen wahrgenommen werden. Der Zeitraum zwischen Terminbuchung und dem vergebenen Termin ist abhängig von der Art der Leistung. Es ist möglich, zeitnah noch am gleichen Tag einen Termin telefonisch oder online zu vereinbaren, sofern der Terminplaner entsprechende kurze Kapazitäten einräumt. Zu Wartezeiten von bis zu acht Wochen kann es kommen, wenn keine zeitlichen Kapazitäten frei sind. Abgesagte Termine werden unverzüglich wieder zur Verfügung gestellt. In nachweislich dringenden Fällen wurde immer eine kurzfristige zufriedenstellende Lösung gesucht und gefunden, versichert Scharf.

Die SPD-Stadtverordnete Nicole Näther erkundigt sich aktuell bei Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) nach der Personalausstattung und der Arbeitsweise im Bürgerservice. Anlass war ihr Versuch, Mitte März übers Internet einen Termin für ihre Tochter zu buchen, die ein Führungszeugnis benötigt.

„Ich erhielt ein Angebot für den 20. April 2021, berichtet die Kommunalpolitikerin dem Rathauschef. Nach nochmaliger Rückfrage habe man ihr versichert, „dass aus heutiger Sicht ein Angebot für einen früheren Termin nicht möglich ist“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicole Näther vermutet, dass es einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt ähnlich gehe wie ihr. Sie ist von Beruf Verwaltungsangestellte und wundert sich über die der langen Wartezeiten auf einen Termin, der für die Abarbeitung fünf, maximal zehn Minuten in Anspruch nehme.

Die Stadtverordnete macht also von ihrem Fragerecht Gebrauch und will bis Ende des Monats wissen, wie viele Beschäftigte momentan im Bürgerservice tätig sind, wie sich der Krankenstand darstellt und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit welchem Umfang im Homeoffice arbeiten.

Außerdem fragt sie, wie viele Terminanfragen dem Bürgerservice vor liegen und mit welchem Vorlauf sie vergeben wurden. Eine vorübergehende Aufstockung des Personals hält die Kommunalpolitikerin für sinnvoll, um den Service für die Bürger der Stadt zu erleichtern.

Schriftliche Anträge

Näther findet es nach dem Vorbild anderer Verwaltungen zudem möglich und wünschenswert, Anliegen wie die Beantragung von Führungszeugnissen auf schriftlichem Weg zu ermöglichen. Das funktioniere mit einem unterschriebenen Antragsformular, der Kopie des Personalausweises und dem Nachweis der Vorkasse.

Tatsächlich bietet der Bürgerservice bei anderen Dienstleistungen wie einer Bescheinigung an, dass auch formlos per Post, Fax oder Mail beim Bürgerservice beantragt werden könne.

„Derzeit sind 5510 Termine abzuarbeiten, im Durchschnitt werden zwischen 102 und 137 Termine pro Tag vergeben“, teilt auf Anfrage Michael Scharf mit, der die Fachgruppe Ordnung und Sicherheit leitet (s. Infobox).

Der April ist komplett ausgebucht im Bürgerservice. Und auch bis zum 19. Mai ist kein persönlicher Termin für eine Bescheinigung zu bekommen. Dafür gibt es am 20. Mai noch viel Auswahl. Quelle: www.stadt-brandenburg.de

An diesem Sonntag versuchte die MAZ probeweise, einen Termin im Bürgerservice Nicolaiplatz für eine Bescheinigung und für ein Führungszeugnis online zu buchen. Angeboten wurde genau ein Termin am Montag, den 22. März 2021 um 14.40 Uhr. Offenbar war jemand abgesprungen. Denn in den weiteren Wochen war – Stand 21. März – nichts zu machen bis zum 20. Mai, wo der erste wieder buchbare Termin angezeigt wird.

Doch es lohnt sich, die Suche an einem anderen Tag zu wiederholen und dann mehr Erfolg zu haben. Denn die gleiche Terminsuche an diesem Montagvormittag führt gleich zu mehreren Treffern.

Sogar ein Termin um 8 Uhr morgens

Am 25. März bietet die Stadtverwaltung einen freien Termin um 14.55 Uhr an und am 26. März sogar um 8 Uhr morgens. An den folgenden Tagen sind bis zum 13. April immer mal wieder Termine frei, mitunter sogar mehrere an einem Tag.

In der Ortsteilverwaltung Plaue/Kirchmöser ist an diesem Montag kein Termin buchbar. Mit einer Ausnahme: Am 1. April sind sogar noch zwanzig Termine frei.

Allgemein gilt, dass zeitlich flexible Menschen besser dran sind, Frauen und Männer, die nicht berufstätig sind oder sich ihre Zeit einteilen können.

Von Jürgen Lauterbach