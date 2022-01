Brandenburg/Havel: Theater-Bühnenbilder Karl-Heinz Abramowski ist tot

Brandenburg/H

So zurückgezogen, wie er am Ende gelebt hat, ist er gestorben. Karl-Heinz Abramowski, Urgestein des Brandenburger Theaters, ist tot. Er wurde 85 Jahre alt.

Wer sich für das Brandenburger Theater interessierte, vor allem in dessen Blütezeiten, kam an dem Bühnenbildner und Ausstattungsleiter nicht vorbei. Von 1965 bis 2003 war Karl-Heinz Abramowski für die künstlerische Gestaltung auf der Bühne verantwortlich. „Stürmische Überfahrt auf spiegelglatter See“ war die erste Inszenierung, an der er in der Havelstadt beteiligt war.

Bewegt waren auch die beruflichen Anfänge des Verstorbenen. Über mehrere Stationen war der Bühnenbildner aus Sachsen-Anhalt Mitte der sechziger Jahre an die Havel gekommen. Geboren, ausgebombt und evakuiert in Magdeburg wuchs er in einem Dorf bei Calbe an der Saale auf.

Nach der Kindheit, die von Ackerbau und Mundraub geprägt war, lernte er Maler und Autolackierer, berichtet sein Sohn Ralf Abramowski (56). Er volontierte schließlich im Theater Bernburg, absolvierte die Schule für Theatermalerei und Bühnenbild und erhielt eine Anstellung als Assistent und später Bühnenbildner am Theater in Nordhausen.

Bühnenausstattungen in der ganzen Republik

An etlichen Theatern im In- und Ausland hat Abramowski als Gast die Ausstattung übernommen: in Erfurt, Potsdam, Dresden, Baden-Baden und Magdeburg ebenso wie in den bulgarischen Städten Plovdiv und Russe.

Fast vierzig Jahre lang, nämlich bis 2003, am Brandenburger Theater, an dem jeder den etwas brummigen und kauzigen Mann kannte. Mit seinem dichten weißen Vollbart war er eine auffällige Erscheinung im Brandenburger Straßenbild.

Als Zeichnung von Karl-Heinz Abramowski diese Pastellzeichnung anfertigte, war er noch keine 20 Jahre alt. Quelle: Karl-Heinz Abramowski

Gelebt hat der künstlerisch begabte Mann in der Neustadt. Lange Zeit lebte er nur einen Steinwurf vom Theatergebäude entfernt in der Havelstraße 1.

Karl-Heinz Abramowski hat rund ein Dutzend Intendanten kommen und gehen sehen, darunter von 1979 bis 1981 auch den später an der Berliner Volksbühne berühmt gewordenen Frank Castorf. Keiner von ihnen sei freiwillig gegangen, versicherte Abramowski in einem Interview.

Wie dem auch sei, Abramowski überdauerte sie alle. Ich habe hier Feuer gefangen und bin auch jetzt noch begeisterter Brandenburger“, sagte er einmal.

Bühnenraum und Bühne des Stücks von Claus Hammel in der Inszenierung von Achim Wolff stammten von Karl-Heinz Abramowski. Quelle: Karl-Heinz Abramowski

Weniger erfolgreich als sein beruflicher Weg verlief sein Privatleben. Seine Ehefrau und er trennten sich frühzeitig. Aus der Ehe sind ein Sohn und eine Tochter hervorgegangen. Zu beiden stand der etwas eigenwillige Mann lediglich in sporadischem Kontakt.

Segeln auf der Ostsee und sein Schleppdampfer „Forelle“ in der Krummen Havel gehörten zu Abramowskis Hobbys, so wie das Kunstmalen und spielerische Verse-Schmieden. Ältere MAZ-Leser mögen sich an die Gedichte erinnern, von denen Abramowski einige vor rund zehn Jahren der Überschrift „Ein Mann, sein Vers“ in dieser Zeitung veröffentlichte.

Im Brandenburger Theater soll eine Ausstellung mit Werken des verstorbenen Künstlers Karl-Heinz Abramowski zu sehen sein. Quelle: Karl-Heinz Abramowski

„Am Ende wurde die Zahl seiner Freunde immer kleiner, er hatte wohl gar keine mehr“, vermutet sein Sohn. Das Brandenburger Theater wird an seinen eigenwilligen Kulissenkünstler erinnern. Im Foyer sollen demnächst Bilder ausgestellt werden, die Karl-Heinz Abramowski gemalt hat.

Die Werke sind beeindruckend. Sie werden nun zu Erinnerungsstücken und gehen nach der Ausstellung an Verwandte und’Wegbegleiter. Karl-Heinz Abramowski ist bereits am 19. Dezember gestorben.

