Brandenburg/H.

Gut gelaunt sitzt Alexander Busche (43) am Montag im Büro von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Es läuft derzeit gut für den Kulturmanager, der bis Ende der kommenden Spielzeit Geschäftsführer der Göttinger Symphoniker ist. Vor einer Woche hatte ihn die Findungskommission als neuen BT-Intendanten vorgeschlagen. Und mit Steffen Scheller hat er seine ersten Fan. Der OB war nach dessen Auftritt vor der Findungskommission von dem „vor Begeisterung sprudelnden“ Busche schnell überzeugt.

Nicht zuletzt, weil der Headhunter Oliver Scheytt von den „Kulturexperten“ eine Referenz von Peter Sauerbaum präsentierte. Der frühere Geschäftsführer und Intendant so renommierter Häuser wie der Berliner Staatsoper, dem Berliner Ensemble und der Deutschen Oper, habe sich für Busche ordentlich ins Zeug gelegt.

Am Montag, 21 Uhr, kam weißer Rauch aus dem Theater: Bei der Aufsichtsratssitzung wurde Busche bestätigt. Ab der Saison 2022/23 wird er für fünf Jahre zum Intendanten des BT berufen. Ab sofort übernimmt er die künstlerischen Gesamtentscheidungen des BT und die externe und interne Kommunikation aller künstlerischen Belange.

Zweiter Anlauf im Brandenburger Theater

Wenn nun BT-Geschäftsführerin Christine Flieger den Arbeitsvertrag ihres neuen Intendanten unterschreibt, schließt sich für Busche ein Kreis. Denn unbekannt ist der Publizist und Kommunikationswissenschaftler im Theater nicht. Im Juni 2020 – Christine Flieger hatte gerade den Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB) fristlos entlassen – hatte er sich auf die nun freie Stelle des Disponenten beworben, der Aufgaben, Mitarbeiter und Vorgänge in einer sogenannten Schaltzentrale koordiniert.

Er war in der Folge mehrfach in Brandenburg, beispielsweise beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen des neuen Theaters im Juni 2020. So erlebte er, wie der scheidende Chefdirigent Peter Gülke seine letzte Rede für eine Liebeserklärung an die Symphoniker und eine schonungslose Analyse der Zustände am BT nutzte. „Das füreinander arbeiten“ sei am Haus ein Fremdwort; „Ahnungslosigkeit und Dilettantismus“ attestierte Gülke Christine Flieger und dem künstlerischen Leiter Frank-Martin Widmaier.

„Der Junge wird Intendant“

Alexander Busche hätte die Stelle dennoch gewollt, sagt er. Bekam sie aber nicht. Diana Merten setzte sich durch, erinnert sich Frank-Martin Widmaier an die Bewerbungsgespräche, an denen er neben Flieger und dem Betriebsrat teilnahm.

Der neue Intendant nimmt es sportlich: „So wie es jetzt gekommen ist, ist es besser.“ Nachdem es mit dem Engagement in Brandenburg nicht geklappt hatte, bekam Busche im Herbst 2020 kurz vor dem zweiten Lockdown den Job als Geschäftsführer des Göttinger Symphonie Orchesters (GSO). Dessen Aufsichtsratchef Sascha John schwärmte vor zehn Monaten über Busches profundes Wissen zur Klassikbranche und seine „unfassbare Begeisterung“ für das Göttinger Orchester.

Viele Stationen auf dem Weg nach oben

„Der Junge wird Intendant werden, hat meine Mutter immer gesagt“, erzählt Alexander Busche. Die Sehnsucht nach Berlin und seinem Mann sowie die prophetische Gabe der Frau Mama hätten ihn aber bewogen, sich erneut in Brandenburg zu bewerben, als die Intendanten-Ausschreibung vorlag.

Mit Erfolg. Für 43 Lebensjahre ist Busches ziemlich Vita lang: Der gebürtige Detmolder war unter anderem vier Jahre lang bei den Bayreuther Festspielen tätig, zuletzt als persönlicher PR-Manager der künstlerischen Leiterin Katharina Wagner. Später arbeitete der Theatermanager bei den Tiroler Festspielen Erl und gab ein Opernmagazin heraus. 2017 wurde Busche Produzent bei Sony Classical und wechselte dann in einem amerikanische Künstler-Agentur.

Vertrauen aufbauen

Dass das BT vermintes Gebiet ist, blieb Busche nicht verborgen. „Ich verbiete keine Meinungen und ich will Vertrauen aufbauen“, sagt er. Überhaupt wolle er mit den Brandenburgern in Dialog treten und den Austausch suchen. Er halte es da mit Shakespeare: „Was ihr wollt!“

Theaterintern wird Busch Pflöcke einschlagen: Die ihm vorgelegte Geschäftsordnung hat er dahingehend ändern lassen, dass Flieger ihn eben nicht vertritt in künstlerischen Fragen, sollte er abwesend sein. Schließlich vertrete er sie auch nicht. „Sie hat keinen Einfluss auf meine künstlerischen Entscheidungen.“ Das war beim bisherigen künstlerischen Leiter Widmaier anders und führte zu Konflikten.

Widmaier ist nun noch mindestens ein Jahr am BT, nachdem seine Bewerbung als Intendant schlechter ausfiel. In der neuen Struktur des Hauses findet sich kein Platz mehr für ihn. Er gehe davon aus, dass man Widmaier nun eine Nichtverlängerungsmitteilung geben werde, sagt Busche. Allerdings sei Widmaier ihm nicht gram: „Er hat mir sofort per SMS herzliche Glückwünsche übermittelt.“

Von Benno Rougk