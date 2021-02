Brandenburg/H

Seit vielen Monaten bleibt die Tür des Brandenburger Theaters nun schon coronabedingt geschlossen. Aber: „Olivier Tardy bleibt am Brandenburger Theater.“ Mit dieser Überschrift überraschte zu Wochenbeginn der Leiter der Brandenburger Jugendtheaters und amtierende Pressesprecher Steffan Drotleff ohne Nennung von Quellen die Öffentlichkeit. Das Brandenburger Theater habe „einen Strategie- und Veränderungsprozess eingeleitet, der von einer Beratungsfirma begleitet wird.

Perspektive für das BT gesucht

Ziel ist es, dem Brandenburger Theater und den Brandenburger Symphonikern eine langfristige künstlerische Perspektive zu geben.“ Deshalb werde Olivier Tardy mit den Beratern „intensive Gespräche über seine geplante Funktion und Ideen als Chefdirigent führen.“ Darüber hinaus werde er sich auf seine Projekte als Gastdirigent konzentrieren. Sein ursprünglich im Sommer 2021 geplantes Engagement als Chefdirigent „wurde daher um ein Jahr auf den Beginn der Spielzeit 2022/23 verschoben.“

Oliver Tardy, Christine Flieger und der künstlerische Leiter des BT Frank Martin Widmaier (v.li.) bei einer Pressekonferenz zur Wiederaufnahme der Arbeit nach dem ersten Corona-Lockdown. Quelle: Rüdiger Böhme

Diese Pressemitteilung wirft Fragen auf, steht sie doch im Widerspruch zur Mail, die Tardy Anfang Februar an die Symphoniker schickte. Darin bittet er um Verständnis, dass er „nach den letzten Turbulenzen im BT“ eine Pause gebraucht und geschwiegen habe. Die Umstrukturierung sei ihm bekannt, er halte sich aus dem Beratungsprozesses heraus, werde aber mit der Firma Metrum „Gespräche über meine geplante Funktion und Ideen als Chefdirigent führen.“ Das Ziel sei, mit klaren Strukturen und Aufgaben eine langfristige künstlerische Perspektive für die Symphoniker zu geben.“

Solange es aber an Strukturen fehle, könne er nicht Chefdirigent sein. Ende November 2020 hatte Tardy, der zum Saisonbeginn 2021 Chefdirigent werden sollte, erklärt: „Auf Grund der absolut unmöglichen Zusammenarbeit mit der Theater-Geschäftsführerin (Christine Flieger) habe ich Herrn Scheller meinen Rücktritt angeboten.“ Zuvor lagen Tardy und Flieger wegen vielerlei Gründen im Clinch. Unter anderem wegen ihrem Umgang mit seinem Vorgänger Peter Gülke.

Eskalation vorerst verhindert

Eine Eskalation hatte letztlich Oberbürgermeister Steffen Scheller verhindert, der Tardys Rücktritt aussaß und die Münchner Beratungsfirma Metrum beauftragte, mit ihm und anderen an einer tragfähigen Lösung für eine kulturnahe Theaterführung und Ordnung im BT zu sorgen.

Diese Lösung gibt es aber noch nicht. Tardy schreibt: „Logischerweise kann mein Vertrag als Chefdirigent erst nach Vollendung dieses Prozesses neu definiert werden und soll ab 22/23 in Kraft treten.“ Bis dahin werde er als Gastdirigent sich nur „diesen Konzerten widmen“, also mitnichten als Chef arbeiten.

Da also offen ist, wie der Strukturwandel am BT aussehen soll und wer wofür Verantwortung und welches Budget bekommt, ist offen, ob die Symphoniker in frühestens eineinhalb Jahren einen Chefdirigenten bekommen, ob das Olivier Tardy sein wird oder ob neu ausgeschrieben wird? Gleichwohl besteht die BT-Geschäftsführerin darauf, dass die Nachricht, „Tardy bleibt am Brandenburger Theater“ richtig sei. Flieger: „Mit der Pressemitteilung ist Herr Tardy einverstanden. Eine schriftliche Freigabe liegt dem BT vor.“

Vorerst keinerlei Stellungnahmen

Gegenüber der MAZ bat Olivier Tardy bereits am Montag um Verständnis, dass er sich „bis Ende des Umstrukturierungsprozesses nicht äußern wird. Danach aber sehr gern.“

„Das Brandenburger Theater und die Brandenburger Symphoniker freuen sich auch für die Zukunft auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Olivier Tardy“, lässt Stefan Drotleff in der Mitteilung des BT die Öffentlichkeit wissen. Noch vor wenigen Wochen hatte Drotleff einen offenen Brief an die Kulturministerin Manja Schüler und OB Scheller mitunterschrieben, in dem einige Theaterverwalter und Techniker (insgesamt ein Drittel der Angestellten) den Symphonikern und dem „designierten Chefdirigent Olivier Tardy ein destruktives und spalterisches Verhalten“ unterstellten.

Der offene Brief wurde dann mit einem Anschreiben Drotleffs über eine Mail der Theaterpressestelle an die Medien verschickt. Flieger schreibt, sie habe davon vorher nichts gewusst. Weitere Fragen, etwa woher der Sinneswandel bezüglich der plötzlichen Freude an der Zusammenarbeit mit Tardy komme, ließ sie bisher unbeantwortet.

