Brandenburg/H

Der Töpfermarkt in Brandenburg an der Havel ist bei Ausstellern und Besuchern auch am neuen Standort mitten in der Stadt wieder beliebt. Zeitweise schieben sich die Menschen an diesem Sonnabend und Sonntag in dicken Pulks an den Buden auf der Festwiese am Heineufer vorbei. Die längste Schlange ist am Sonntagmittag vor dem Thüringer-Bratwurststand zu verzeichnen.

Der Standort Festwiese am Heineufer ist neu und bietet in Coronazeiten ein wahrhaft ungewohntes Erlebnis. Der frische, böige Wind am Wochenende wird hoffentlich alle Keime und Viren weggepustet haben.

Auch nicht schlecht: ein Mobile mit Tonvögeln. Quelle: Ann Brünink

Warme, verführerische Klänge einer Flöte schweben über dem Gelände, mal temperamentvoll, mal rasant, mal jazzig, mal romantisch und mal mit Mozart beschwingt. Aber weit und breit ist kein Flötenspieler zu entdecken.

An einem Stand mit bunten Keramikobjekten sitzt ein junger Mann und haucht in seine Hände, wahrscheinlich ist ihm kalt. Doch die Musik scheint aus seiner Richtung zu kommen. Merkwürdig.

Nach einiger Drängelei an seinem Stand stellt sich heraus, dass der Aussteller Arpad Tákas (48) aus Budapest tatsächlich der Urheber der Flötenmusik ist. Er hat vor dreißig Jahren Musik studiert, erzählt er, Gitarre und Klavier.

Zur Galerie Der Töpfermarkt am Heineufer war voll an diesem Wochenende. Dennoch konnten sich die Besucherinnen und Besucher an den Ständen in Ruhe umschauen.

Das Instrument, das er auf dem Markt spielt, ist so klein, dass es vollständig in seinen Händen verschwindet. Es ist eine Okarina, eine Tonflöte, die es schon im Mittelalter gegeben hat. Arpad Tákas verkauft kleine C-Dur-Okarinen und große F-Dur-Okarinen, die wie Altflöten klingen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nadine Schultz aus Falkensee berichtet, dass sie zum ersten Mal auf dem Töpfermarkt ist. Sie wird auf den Okarinenspieler aufmerksam und interessiert sich für sein Instrument, denn sie hat einen sehr musikalischen Sohn von 14 Jahren. Der spiele Klavier und Saxophon und mache in der Schulband mit. Für ihn wählt sie als Mitbringsel vom Töpfermarkt eine blaue Okarine aus.

Geier für Brandenburg an der Havel

Am Stand von Uwe Grasmay aus Hohenleipisch (bei Elsterwerda) gibt es Keramikvasen und Schalen. Er habe schon mehrmals in Brandenburg am Töpfermarkt teilgenommen, beispielsweise im Paulikloster, am Brandenburger Dom oder im Slawendorf, erinnert sich der Aussteller.

Zwei missmutig blickende Geier fallen in seinem Sortiment besonders auf. Die Idee zu diesen Figuren stamme von einem Überraschungsei, sagt Uwe Grasmay, lacht und berichtet, dass er nur diese Geier selbst mache. Urheberin aller übrigen Exponate ist seine Frau. Die Antwort auf die Frage, wie lange er schon verheiratet sei, bleibt er schuldig.

Die beige-braunen Vasen von Arend Harberts aus Bremen wirken sehr edel, richtig vornehm. Allerdings überraschen sie mit offenen Formen und großzügigen Ausschnitten. Wie aber soll darin Blumenwasser eingefüllt werden können? Aussteller Harberts versichert, das sei kein Problem.

Apothekerin als Ton-Autodidaktin

Ingrid Cordsen aus Husum ist gelernte Apothekerin. Sie stellt Dekorations-Keramik her und hat sich ihr Können als Keramikerin größtenteils autodidaktisch erarbeitet. Dabei unterstützt hat sie der inzwischen verstorbene Töpfer Patrick Wilson aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen.

35 Jahre lang hat Ingrid Cordsen dann in der Töpferstadt Kellinghusen in Schleswig Holstein gewohnt und hat dort einen Töpfermarkt mit auf den Weg gebracht. „Den größten Anklang findet die Weihnachtskrippe im Karton“ , sagt Cordsen. Dieses Stück hat sie vergangenes Jahr entwickelt, als öffentliche Weihnachtsfeiern wegen Corona nicht möglich waren.

Von Ann Brünink