Brandenburg/H

Es wurde viel diskutiert, das Für und Wider abgewogen, aber der Töpfermarkt am und im Paulikloster durfte letztendlich stattfinden und wird voraussichtlich erst einmal die letzte öffentliche Veranstaltung sein. So sind die anwesenden Aussteller allesamt froh, ihre Waren noch einmal anbieten zu können und die Brandenburger zollen dem mit ihrem Besuch, viel Rücksichtnahme und viel Kauffreude Respekt.

Bereits am Einlass auf dem Parkplatz wird auf die Maskenpflicht geachtet und die Besucher werden gezählt. Hier dürfen sich gleichzeitig 150 Besucher aufhalten. In das Paulikloster selbst dürfen gleichzeitig 100 Besucher. Um hier Einlass zu erhalten, muss man seine Kontaktdaten hinterlegen und ab und an entsteht eine kurze Warteschlange, die von den Besuchern gern in Kauf genommen wurde.

Anzeige

Zur Galerie Mit Abstand ging der Töpfermarkt im Brandenburger Paulikloster über die Bühne. Die Besucher freuten sich über das kreative Angebot. Die Händler nutzten ihre letzte Chance vor dem Lockdown.

Während auf dem Parkplatz die Stände schon weit luftiger gestellt sind, als man es aus der Vergangenheit kennt, bietet sich im Klosterschiff selbst ein noch offeneres Bild. Lediglich an den Seiten sind Stände aufgebaut. Allerdings war bereits im Vorfeld mit der Begrenzung auf 50 Aussteller darauf geachtet worden, die geforderten Abstände einzuhalten.

Dennoch war auf dem Markt – neben altbekannten Gesichter und Anbietern – auch der ein oder andere „Neuling“ vertreten. So Anke Siegert-Morling aus Leipzig. Mit ihrer Keramikwerkstatt „ Andrea Doria“ präsentierte sie sich erstmals in der Havelstadt. „Ich hab richtig Glück gehabt. Nach Absagen für drei Weihnachtsmärkte habe ich hier beim Veranstalter spontan am Donnerstag angerufen und erfahren, das ein anderer Keramiker abgesprungen ist. So durfte ich nachrücken und bin sehr froh darüber, denn das wird das letzte Mal in diesem Jahr sein, das ich etwas verkaufen kann,“ so die Keramikerin. Über die Regenschauer sieht sie hinweg, denn die Freude darüber, dass die Leute mit ihrem Besuch den Markt honorieren ist größer.

Sárka und Walter Buckenhüskes aus der Nähe von Mönchengladbach machten auf ihrer Bootstour auf der Havel Halt in Brandenburg und besuchten den Töpfermarkt. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch unter den Besuchern gibt es Stammkunden und Neulinge. Zu letzteren zählen Sárka und Walter Buckenhüskes aus der Nähe von Mönchengladbach. Mit ihrem tönernen Blumenstrauß wollen sie gute Laune auf ihr Boot bringen mit dem sie zur Zeit unterwegs sind. „Wir haben den Keramiker mit den Blumen im letzten Jahr in Tangermünde getroffen. Jetzt haben wir hier Halt gemacht, uns die Stadt und den Dom angeschaut und zur Krönung sind wir auf dem Töpfermarkt und sind begeistert,“ erzählen beide.

Stammkunde ist Falko Lenkeit aus Brandenburg. Dieses Jahr konnte nach langem seine Frau Andrea wieder einmal mit dabei sein. „Ich finde es super, dass trotz der Krise der Markt stattfinden konnte und wir beide hoffen, dass bald wieder Normalität einzieht. Es wäre uns allen zu wünschen,“ so Falko Lenkeit.

Völlig aus dem Häuschen war Maria Brandenburger. Für ihre Bürgelteller war sie extra aus Königs Wusterhausen in die Havelstadt gekommen. Quelle: Rüdiger Böhme

Ganz aus dem Häuschen ist Maria Brandenburger aus Königs Wusterhausen. „Ich bin total begeistert und bin extra hierher gekommen, weil ich noch Teller für mein Bürgelgeschirr gesucht habe. Da suche ich schon zwei Jahre danach, Tassen und Schalen hab ich schon. Jetzt bin ich glücklich,“ freut sie sich überschwänglich. Gefunden hat sie ihre Teller bei Peter Krause. Der Keramiker ist einer der von Anbeginn auf dem Brandenburger Töpfermarkt vertreten ist und das mit einem traditionsreichen Geschäft. Das Thüringen Töpferhandwerk, wo eben dieses Bürgelgeschirr herkommt, gibt es seit 1810. Einst in Bürgel gegründet steht die Töpferei heute in Hermstedt.

Neben den unzähligen künstlerischen und alltagstauglichen Töpferwaren findet sich auch ein Korbmacher unter den Ausstellern. Gottfried Grimmer aus Marienberg ist nach vielen Jahren wieder an die Havel gekommen und so hatten Stefanie und Patrick Lamprecht aus Rathenow Glück. Beide suchten ganz spezielle Körbe für ihre Handarbeiten.

Zufrieden mit der Resonanz

Aus dem hessischen Land kommt Gabriela Noll. Die gebürtige Rüganerin hat sich mit ihrer Keramikkunst auf die Farben Rot und Weiß spezialisiert. Sie ist zum dritten Mal in Brandenburg und ist besonders begeistert von Veranstalter Philipp Rudolf und seinem Team. „Es ist toll zu sehen, mit wie viel Herzblut der Markt jedes Jahr organisiert wird,“ schwärmt die quirlige Künstlerin.

Veranstalter und Aussteller sind mit der Resonanz sehr zufrieden, auch wenn verständlicherweise deutlich weniger Besucher auf dem Töpfermarkt waren. „Aber die Stammkunden und auch neue Besucher haben kräftig gekauft und so die Aussteller unterstützt und noch wichtiger, sie haben die Coronaregeln ohne Murren eingehalten,“ freut sich Rudolf.

Von Rüdiger Böhme