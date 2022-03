Brandenburg/H

Die Hilfsaktionen, die von der Stadt Brandenburg koordiniert werden, um die in Scharen ankommenden Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in der Ukraine zu versorgen, laufen auf Hochtouren. „Ich bin sehr stolz darauf, was die Menschen in der Stadt hier auf die Beine stellen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller. Am Donnerstag tagte wieder der Koordinierungsstab, der die Hilfen der professionellen Verbände wie DRK und Johanniter ebenso bündelt wie das freiwillige Engagement von Gruppen und Einzelpersonen.

Donnerstagabend waren 533 Flüchtlinge angekommen, die in der Stadt Unterschlupf gefunden haben. 439 davon sind in den Gemeinschaftsunterkünften in der Upstall- und der Flämingstraße einquartiert worden, 94 Ukrainer sind privat in der Stadt aufgenommen worden. Insgesamt wurden 172 minderjährige Ukrainer gezählt.

Dreimal Essen am Tag für Flüchtlinge aus der Ukraine verteilen die Johanniter in der Stadt. Quelle: Jessica Schulz/JUH

Um die Flüchtlinge – vornehmlich Frauen und Kinder – auch entsprechend versorgen zu können, müssen Unterstützungsleistungen beim Amt beantragt werden. Da hakt es. Bisher liegen nur von etwa 35 Prozent der Kriegsflüchtlinge die notwendigen Anträge vor, die man braucht um die Unterstützung von monatlich 350 Euro pro Erwachsenem abrufen zu können.

Private Quartiere gesucht

Insbesondere bei den Hilfesuchenden, die privat in Brandenburg Quartier gefunden hätten, hake es noch mit den Anträgen, sagt Scheller. Auf der Internetseite der Stadt www.Stadt-Brandenburg.de seien alle notwendigen Formulare in vielen Sprachen abrufbar und die Ansprechpartner und Ämter genannt. „Nehmt Kontakt zu uns auf!“, appelliert Scheller an Betroffene und Helfer.

Die medizinische Versorgung sei gesichert, allerdings müssten die Menschen auch das beantragen und bekämen dann eine Gesundheitskarte der DAK, die die Versorgung abrechnet.

Auf weitere Flüchtlinge vorbereitet

Mit wie vielen Flüchtlingen rechnet Scheller? Der zuckt mit den Schultern. Wahrscheinlich würden etwa 20 000 Menschen im Land Brandenburg ankommen, die Hilfe brauchen. Nach dem Königsberger Schlüssel, mit dem Flüchtlinge über die Bundeslander und dort auf die Landkreise und Städte verteilt würden, kämen davon etwa 520 auf Brandenburg an der Havel zu. Der Schlüssel sei aber bereits übererfüllt und Scheller rechnet mit weiteren Flüchtlingen, die hier ankommen.

Ukrainer steigen vor dem Wohnheim in der Upstallstraße aus dem Bus. Quelle: André Großmann

„Aber das ist schon in Ordnung!“, sagt er. Durch die Flüchtlingskrise 2015 sei man vorbereitet und in der Lage die Kapazitäten zu erweitern. Dazu gehört, wie die MAZ berichtete, auch die Wiederherstellung des dritten Wohnblocks in der Upstallstraße, der vom Netz genommen wurde und den die Stadtwerke jetzt wieder an die Medien anschließen. Drei Wochen werde man wohl brauchen, bis das Haus dann mit gut 300 Betten auch eingerichtet sei und für Flüchtlinge zur Verfügung stehe.

Alle packen mit an

Überdies werde man auch weiter die Angebote privater Vermieter und Bürger nutzen. Wer also Kriegsflüchtlinge aufnehmen wolle, könne sich ebenfalls über die Internetseite der Stadt an die Verwaltung wenden. Die Stadt unterstützt das mit Mietzuschüssen.

Angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen geraten die Helfer in den Gemeinschaftsunterkünften inzwischen auch an ihre Grenzen. Neben dem Einrichten der Räume und der Versorgung der oft traumatisierten Menschen müssten diese auch betreut und beraten werden. „Die Menschen sind bei uns in den Gemeinschaftsunterkünften weit besser aufgehoben als in den Notunterkünften anderswo. Deswegen bauen wir die Möglichkeiten auch weiter auf“, sagt Scheller.

Maria und ihre zwei Jahre alte Tochter Lilia sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Quelle: André Großmann

Das führe mancherorts auch zu Unmut. So müssten jetzt Flüchtlinge, die schon seit einigen Jahren in Brandenburg leben aus ihren Einzelzimmern wieder in Gemeinschaftszimmer ziehen, was nicht immer einfach zu vermitteln – aber alternativlos sei. Gleichzeitig würden die „alten“ Flüchtlinge auch helfen. 100 Kühlschränke, 40 Herde und 30 Waschmaschinen wurden in dieser Woche vergünstigt vom Mediamarkt angeliefert und dann verteilt und angeschlossen.

Das THW, das DRK, die Johanniter und das Klinikum und die privaten Initiativen seien eine sichere Bank, ohne die sich die Krise kaum bewältigen ließe, weiß Scheller.

Versorgt werden die Flüchtlinge über die Küche des Städtischen Klinikums, die Johanniter fahren das Essen dann aus.

Schuluntersuchung im Krankenhaus

Bei der medizinischen Betreuung der Flüchtlinge hilft das Krankenhaus inzwischen auch. Alle Flüchtlinge müssen untersucht werden, mögliche Infektionen und der Impfschutz seien zu prüfen. „das ist ein Riesenaufwand“, sagt der OB. Sechs Wochen nach der vorgeschriebenen Registrierung werden die geflüchteten Kinder schulpflichtig.

Diesbezüglich stimmt sich die Verwaltung derzeit mit den Schulen der Stadt ab, wobei noch nicht klar sei, für wie viele Schüler vorgesorgt werden muss. Die Schuleingangsuntersuchung muss für sie nun nicht mehr vom Gesundheitsamt gemacht werden, sondern wird auch vom Krankenhaus übernommen.

Erste Corona-Fälle in den Heimen

Erste Coronafälle sind in den beiden Gemeinschaftsunterkünften inzwischen auch zu verzeichnen. Die Isolation der Infizierten sei schwierig, räumt Scheller ein. Zumal es angesichts der vielen Hilfesuchenden keine Quarantäne-Etage wie bisher im Heim gibt.

Inzwischen ist klar: Wenn die professionellen Helfer in den Gemeinschaftsunterkünften ihre Arbeit ordentlich machen wollen, brauchen sie selber Hilfe um sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.

Die Einrichtungen werden „überrollt von Hilfsangeboten“, haben Scheller und die Heimleitungen beobachtet. Kleider- und Sachspenden würden sich inzwischen auftürmen. Die Hilfsbereitschaft sei riesig, aber nicht in jedem Fall zielführend. „Wohin mit 20 Kinderwagen, wenn man aktuell nur drei braucht“, fragt der OB.

In den Gemeinschaftsunterkünften sollen jetzt Koordinatoren für alle Hilfsangebote eingesetzt werden, damit die restlichen Mitarbeiter ihre eigentliche Arbeit machen können. Deshalb werde beispielsweise in der Upstallstraße auch wieder die Schranke geschlossen, damit nicht jeder unbeaufsichtigt ins Haus könne. Scheller: „Wir wollen niemanden enttäuschen, der helfen will. Aber das muss jetzt koordiniert in geordneten Bahnen laufen.“

Mahnwache Sonntag vor dem Rathaus

Das Geld komme sowohl den Flüchtlingen als auch den privaten Hilfsprojekten zu Gute, die ihrerseits Flüchtlinge unterstützen, versichert der Oberbürgermeister.

Am Sonntag um 18 findet erneut ein Mahnwache statt, zu der Scheller alle Brandenburger einlädt. Erstmals finde diese auf dem Altstädtischen Markt statt. Scheller: Ich würde mich freuen, wenn wir wieder ein Zeichen setzen können!“

Am besten könne man aktuell mit Geldspenden helfen. Das Städtisches Klinikum Brandenburg habe das Spendenkonto mit der IBAN: DE47 3606 0295 1006 0370 18 weiter geschaltet und stelle auch Spendenquittungen aus. Stichwort: Ukraine-Hilfe.

Von Benno Rougk