Ungewöhnlich ist dieses Buch in mehrfacher Hinsicht. Mit „Zug der Fische“ hat die Autorin Yaroslava Black das Leben osteuropäischer Kinder beschrieben. Auf Einladung der Galerie Sonnensegel fand Donnerstagnachmittag eine Lesung des mehrfach ausgezeichneten Buches im Interkulturellen Zentrum am Gotthardtkirchplatz statt. Etwa zwanzig Kinder mit ihren Müttern erhielten einen Einblick in die Lebensverhältnisse in einem Dorf am Fuße der Karpaten, die den meisten Kindern in Westeuropa völlig fremd sein dürften. Statt der erkrankten Autorin las die Illustratorin des Buches, Ulrike Jänichen, die Geschichte vor.

Ukraine – die Mitte Europas

Kaum jemand im Publikum wusste, dass sich Europa bis an den Ural erstreckt und dass die Ukraine somit in der Mitte von Europa liegt. Ulrike Jänichen berichtet, dass die Autorin Yaroslava Black oft in die Ukraine fährt und die Lebensbedingungen dort sehr gut kennt. Das Mädchen Marika ist die Hauptfigur des Buches. Das Kind wohnt in dem karpatischen Dorf Brusturiv. Der Fluss, der durch das ganze Dorf fließt, heißt Brusturka.

Wie achtzig Prozent der Eltern in der Ukraine, so arbeiten auch die Eltern von Marika weit weg in Westeuropa, um dort Geld zu verdienen, das zuhause dringend gebraucht wird. In ihrer Heimat gibt es zu wenig Arbeitsplätze, die zudem weitaus schlechter bezahlt werden. Ihre Kinder können sie natürlich nicht mitnehmen. Sie bleiben zurück und werden von den Großeltern oder von älteren Geschwistern versorgt. Da Heimatbesuche viel zu teuer sind, sehen die Kinder ihre Eltern höchstens zweimal im Jahr, zum Geburtstag und zu Weihnachten. Deshalb werden sie als Eurowaisen bezeichnet.

Die tiefe Sehnsucht der Eurowaisen

Die kleinen Zuhörer in Brandenburg kennen so eine tiefe Sehnsucht, wie die der ukrainischen Kinder nach ihren Eltern, nicht. Ihre Eltern sind immer da. Auf Nachfrage von Ulrike Jänichen berichten nur zwei Kinder aus dem Publikum von einer kürzeren Abwesenheit ihrer Eltern. Aber alle verstehen, dass die Kinder aus Sehnsucht nach ihren Eltern dem Fluss im Dorf ihre Ersparnisse anvertrauen in der Hoffnung, dass er die Geldscheine, auf die sie ihre Bitte um Rückkehr geschrieben haben, zu ihren Eltern bringt oder zur Jungfrau Maria, die dann schon wissen würde, was zu tun ist.

Ein Kind im Publikum wollte von der Illustratorin wissen, woher sie wusste, wie es in der Ukraine aussieht, bevor sie dort war. „Ich habe viel recherchiert und mir Abbildungen angeschaut von Orten, wo ähnliche Bedingungen herrschen“, erklärt sie. Als sie dann selbst in die Ukraine gereist ist, sei sie überrascht gewesen, wie gut ihre mit Buntstiften gemalten Zeichnungen tatsächlich stimmen: „Es sah dort aus wie in meinem Buch.“

Wie sehr die Kinder im Publikum die Tatsache bewegt, dass die Kinder in der Ukraine als Eurowaisen aufwachsen, zeigte auch die Frage, ob der Staat diesen Exodus der Eltern nicht verbieten könne. Daran bestünde für den Staat gar kein Interesse, erklärt Ulrike Jänichen, denn die Eltern der Eurowaisen brächten ja Geld und dringend benötigte Devisen ins Land.

Von Ann Brünink