Brandenburg/Havel: Unbekannte stehlen Autokennzeichen in Bauhofstraße

Unbekannte haben am Montag in Brandenburg an der Havel von einem geparkten Auto beide Kennzeichentafeln gestohlen. Der Renault stand auf dem Parkplatz an der Bauhofstraße unweit des Hauptbahnhofes. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben

Die Tatzeit liegt demnach zwischen 12 und 15.50 Uhr. „Die Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben“, berichtet der Erste Polizeihauptkommissar Marko Lange vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. Die Nummer des Autos lautet BRB-XP 163.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf und ermittelt in dem Fall. Der bei der Tat entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

