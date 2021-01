Brandenburg/Havel: Unbekannte stehlen Kennzeichen von vier Autos

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Gertraudenstraße in Brandeburg an der Havel Nummernschilder von mehreren Autos gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die genaue Tatzeit ist demnach noch unklar.

Die Taten wurden am Mittwoch kurz nach 11 Uhr entdeckt. Die Täter hatten von insgesamt vier Fahrzeugen die jeweils hinteren Kennzeichen abgebaut und mitgenommen. Die Autos waren mit Kennzeichen am Dienstag gegen 17 Uhr zuletzt gesehen worden.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt in den Fällen. Die Summe der bei den Diebstählen entstandenen Sachschäden ist noch unklar.

Es kommt immer wieder vor, dass Autokennzeichen gestohlen werden. Nach Angaben von Ermittlern werden die Nummernschilder häufig an gestohlenen Fahrzeugen gleicher Marke und zumindest ähnlichen Typs angebracht.

Von MAZ