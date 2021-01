Brandenburg/Havel: Unbekannte wollen in Physiotherapie einbrechen

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter wollten in Brandenburg an der Havel in der Nacht zum Dienstag in eine Praxis für Physiotherapie einbrechen. Sie versuchten, die Eingangstür zu der Einrichtung in der Werner-Seelenbinder-Straße aufzuhebeln. Doch das misslang ganz offenbar. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Täter wollen Tür aufhebeln

Demnach entdeckte eine Mitarbeiterin der Praxis die Tat am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr. Sie bemerkte die Hebelspuren an der Eingangstür und rief die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort. Den Tätern war es aber laut Polizei nicht gelungen, in die Praxis einzudringen.

Anzeige

Ein Fall für die Kripo

Nach Polizeiangaben entstand bei dem Einbruchsversuch ein Sachschaden an der Eingangstür. Die Summe ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des versuchten Einbruches auf. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Von MAZ