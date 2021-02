Brandenburg/Havel: Unbekannte zerkratzen Mercedes

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter haben am zurückliegenden Wochenende in Brandenburg an der Havel einen Mercedes beschädigt. Der Wagen parkte in der Krakauer Landstraße. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach ist die genaue Tatzeit unbekannt. Der Schaden wurde am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr entdeckt. Der Besitzer hatte den Wagen am Freitag um 7.30 Uhr zuletzt unbeschädigt gesehen.

Langer Kratzer auf der linken Seite

Die Täter haben laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der linken Seite des Autos eingeritzt. „Es entstand ein circa ein Meter langer Kratzer“, berichtete der Erste Polizeihauptkommissar Marko Lange von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Der bei der Tat entstandene Sachschaden sei noch unklar.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Von MAZ