Ein Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Ziesarer Landstraße in Brandenburg an der Havel mit seinem Wagen verunglückt. Das Fahrzeug geriet offenbar ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Es landete im Graben neben dem Seitenstreifen.

Bei dem Unfall wurden der 24 Jahre alte Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das sagte Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel auf Anfrage der MAZ.

Vermutlich am Lenkrad eingeschlafen

Die Ursache für das Unglück sei womöglich eine „körperliche Beeinträchtigung des Fahrers, erklärte Bergholz. „Vermutlich ist er mit seinem Fahrzeug in Folge eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn abgekommen“, so der Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in Höhe der Straße Wittstocker Gäßchen.Wie Augenzeugen vom Unfallort berichten, waren keine Bremsspuren zu sehen. Laut Polizei waren Dritte an dem Unfall nicht beteiligt.

Sachschaden von rund 5000 Euro

Rettungskräfte waren im Einsatz und kümmerten sich um die beiden Verletzten. Die Straße war während der Arbeiten gesperrt. Nach Polizeiangaben war der Einsatz um 12.10 Uhr beendet.

Bei dem Unfall entstand laut Oliver Bergholz ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. „Ein Abschleppdienst musste gerufen werden“, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei ermittelt jetzt weiter zur Unfallursache.

