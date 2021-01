Brandenburg/H

Ein missglücktes Überholmanöver einer 20 Jahre alten Frau am Mittwochabend in Brandenburg an der Havel zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem zwei Menschen – eine 38 Jahre alte Frau und ihr Baby – leicht verletzt wurden. Die 20-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Wilhelmsdorfer Landstraße in der Brandenburger Neustadt unterwegs.

Kurz vor der roten Ampel eines Bahnüberganges überholte die Frau mit ihrem Fahrzeug einen Hyundai, der mit dem vorgeschriebenem Sicherheitsabstand hinter einem Volkswagen fuhr. Nach dem Überholvorgang scherte die Frau zwischen dem Hyundai und dem Volkswagen ein, schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem am Bahnübergang wartenden Volkswagen auf. Der hinter ihr fahrende Hyundai schaffte es ebenfalls nicht rechtzeitig abzubremsen und stieß mit dem Auto der 20-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall wurde eine 38-jährige Mitfahrerin und ihr Kind im Volkswagen leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten beide ambulant vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf über 9000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben weiter fahrbereit. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Von MAZ