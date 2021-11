Brandenburg/H

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei in Brandenburg an der Havel. Er berichtete von einem Mann, der in der Brielower Straße im Stadtteil Nord gerade parkendes Autos beschädigte. Außerdem habe er an einer Bushaltestelle die Verglasung eingetreten.

Die Polizei fand die Darstellung an Ort und Stelle bestätigt. Die Beamten suchten in der Nähe nach dem Beschuldigten und stellten schließlich einen 32 Jahre alten Mann.

Der Brandenburger stritt gar nichts ab, sondern bestätigte, dass er soeben drei Bushaltestellen eingeschlagen und mehrere Autos beschädigt habe. Einen besonderen Grund gab es dafür nicht, außer dass er Drogen genommen hatte.

Täter aus Brandenburg an der Havel

Bei drei der fünf beschädigten Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel abgetreten und bei zwei Autos wurde der Lack mit einem Schlüssel zerkratzt. Die geschädigten Fahrzeughalter wurden informiert.

Die Beamten stellten bei dem Beschuldigten ein Pfefferspray sowie Cannabis fest. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

