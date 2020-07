Brandenburg/Havel: Unternehmen melden kaum noch Kurzarbeit an

Brandenburg/H

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie nennt die Arbeitsagentur Potsdam Zahlen, wie viele Menschen sich im März tatsächlich in Kurzarbeit befunden haben. Allerdings nur für den Großraum Potsdam und Brandenburg/Havel mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

In den beiden kreisfreien Städten und den beiden Kreisen waren im März 14.718 Beschäftigte in 2300 Unternehmen tatsächlich in Kurzarbeit, teilt die Arbeitsbehörde an diesem Donnerstag mit. Angezeigt hatten die Betriebe deutlich mehr Kurzarbeit, nämlich für 22.783 Beschäftigte.

Anzeige

Daraus ergibt sich, dass nur knapp Zweidrittel der angezeigten Kurzarbeit tatsächlich umgesetzt und abgerechnet wurden. Sollte diese Quote von zwischen 60 und 65 Prozent auch für Brandenburg/Havel zutreffen, wären bei 3657 angemeldeten Kurzarbeitern in 217 Betrieben im März ungefähr 2300 bis 2400 Menschen am Ende tatsächlich in Kurzarbeit gegangen.

Weitere MAZ+ Artikel

Höhepunkt der Kurzarbeit im April

Das ist aber kein verbriefter Wert, denn den liefert die Arbeitsagentur für einzelne Städte und Kreise erst, wenn ihr Rechenprogramm sie im September ausspuckt. Die Verzögerungen ergeben sich, weil Kurzarbeit immer im Nachhinein abgerechnet wird. Die Unternehmen haben dafür drei Monate Zeit.

Sicher ist, dass die corona-bedingte Kurzarbeit im April ihren bisherigen Höhepunkt erreichte. In dem Monat hatten 414 Unternehmen in Brandenburg/Havel Kurzarbeit für 3941 Beschäftigte angezeigt. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark waren es im April 1173 Anzeigen für 8164 Beschäftigte.

Weiterbildung während der Kurzarbeit

In den zurückliegenden beiden Monaten sind die Kurzarbeit-Anzeigen deutlich gesunken. Im Juni zählte die Behörde für Brandenburg/Havel nur noch 17 Anzeigen, die 304 Beschäftigte betrafen. Im Juli waren es nur noch drei Unternehmen, die Kurzarbeit für 34 Frauen und Männer angezeigt haben.

Agenturleiterin Ramona Schröder wirbt dafür, die Kurzarbeit gewinnbringend mit Qualifizierungen für die Belegschaft zu nutzen: „Es bietet sich an, in Phasen der Kurzarbeit auf Weiterbildung zu setzen. Wir können hierbei unterstützen mit einer Förderung von bis zu 100 Prozent.“

Arbeitslosenquote stabil

Wie zu jedem Monatswechsel melden die Arbeitsagentur und das Jobcenter die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Im Juli registrierten die Behörden 3172 Arbeitslose in Brandenburg/Havel, einen weniger als im Juni, aber 74 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr und gut 350 mehr als vor der Corona-Pandemie im späten Winter 2020.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Brandenburg/Havel bleibt mit 8,5 Prozent konstant. Im Juli 2019 betrug sie 8,3 %. „Deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Jobcenter Brandenburg/Havel sind aktuell noch nicht spürbar“, berichtet die Behörde.

Nachfrage nach Arbeitskräften stabil

Etwas mehr als 200 Bürger der Stadt haben sich im Juli 2020 arbeitslos gemeldet, Zweidritteln von ihnen waren zuvor erwerbstätig. Zugleich haben nach den Erkenntnissen der Arbeitsagentur in den vergangenen beiden Monaten jeweils etwa 100 Brandenburger eine Beschäftigung gefunden.

Die Brandenburger Geschäftsstellenleiterin Petra Kaden bezeichnet die regionale Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften als nach wie vor konstant.

Probleme noch in der Gastronomie

„Insbesondere in den Berufsfeldern Pflege und Gesundheit, Bau und Einzelhandel ist die Suche nach geeigneten Fachkräften ungebrochen“, teilt sie mit. Dem stehe coronabedingt die verhaltene Arbeitskräftenachfrage im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Touristikbranche gegenüber.

Von Jürgen Lauterbach