Brandenburg/H

Selten herrschte in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) so viel Einigkeit von politisch links bis rechts in einer wichtigen Frage. Im Verhalten und in der politischen Bewertung der gescheiterten Beigeordnetenwahlen am Mittwoch vor Weihnachten trennen die Fraktionen von AfD (7 SVV-Sitze), Bündnis 90/Die Grünen (6 Sitze), Freie Wähler (5 Sitze) und Linke (6 Sitze) nur Nuancen.

Die genannten Fraktionen bilden auch ohne die FDP (2 Sitze) eine rechnerische Mehrheit in der SVV. Einig sind sie sich erstens darin, dass vor allem Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) und daneben auch die Fraktionen von CDU (12 Sitze) und SPD (8 Sitze) bei der geplatzten Beigeordnetenwahl eine herbe Niederlage einstecken mussten.

Im Weiteren herrscht Einigkeit darüber, dass zweitens diese Schmach vermeidbar gewesen wäre, dass drittens die von Scheller vorgeschlagenen Kandidaten Thomas Barz (CDU) und Susanne Fischer (SPD) grundsätzlich geeignet und wählbar sind und dass viertens aufseiten von CDU und SPD vor der Wahl unlauter vorgegangen sein soll.

AfD: Niederlage seit Tagen absehbar

Die AfD hat sich als letzte Fraktion zu der wenig ruhmreichen SVV-Sitzung in dem Sinne geäußert, dass „eine Niederlage seit Tagen absehbar“ gewesen sei. Axel Brösicke: „In vielen Gesprächen vor der SVV wurde um Stimmen für die Beigeordneten geworben. Manchmal an den Fraktionsvorsitzenden vorbei, manchmal auch mit unlauteren Mitteln.“

Der AfD-Fraktionsvorsitzende erinnert an das Hin- und Her einer vierten Beigeordnetenstelle und kritisiert die ständigen Hinterzimmergespräche, zuletzt geführt von CDU und SPD. „Die Ablehnung im Dezember war die einzige Möglichkeit, mit dem Oberbürgermeister und allen Fraktionen ins Gespräch darüber zu kommen, wie eine effektive Verwaltungsstruktur im Dienst der Bürger zukünftig aussehen kann“, schreibt Brösicke.

Eine Rückkehr zur vierten Beigeordneten-Stelle schließt die AfD nicht aus, wenn damit eine „effektivere Verwaltung bei vertretbaren Kosten“ verbunden wäre.

Vergebens versucht Oberbürgermeister Scheller (Bildmitte) während einer Sitzungsunterbrechung der Stadtverordnetenversammlung am 22. Dezember 2021, doch noch Zustimmung für seine beiden Wahlvorschläge Thomas Barz und Susanne Fischer zu erlangen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Grüne: Gegen die Wand gefahren

„Im vollen Galopp haben die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD gemeinsam mit dem Oberbürgermeister die Wahlen der zwei neuen Beigeordneten gegen die Wand gefahren“, resümiert Martina Marx für die Fraktion der Bündnisgrünen. Schellers Vorgehen sei „vollkommen verantwortungslos“ und beschädige am meisten ihn selbst.

Auch die Grünen geißeln die „hektische Betriebsamkeit in den letzten drei Tagen vor der anstehenden SVV“. Marx: „Es wurde nicht nur massiver Druck auf einzelne Stadtverordnete ausgeübt, politische „Geschenke“ oder Personalien angeboten, sondern auch gezielt gelogen.

Linke: Massiv bedrängt

Ganz ähnlich äußern sich die Linken: „Erstaunlich waren die ,heimlichen’ Aktivitäten der neuen Rathauskoalition in den letzten Tagen: Massiv wurden einzelne Stadtverordnete bedrängt, anderen wurden unmoralische Angebote gemacht oder Deals aufgezeigt, teilweise gab es falsche Verlautbarungen bzw. wurden Sachverhalte wissentlich falsch dargestellt.“

Fraktionschef Andreas Kutsche: „Es wäre sehr sinnvoll gewesen, Gespräche über Inhalte und Ausrichtung der Politik in der Stadt im Vorfeld einer solchen Wahl zu führen. Dies haben der Oberbürgermeister und die Fraktionen, die sich zum Bewerber und zu der Bewerberin verständigt hatten, versäumt.“

Freie Wähler: Griff nach letztem Strohhalm

Die Freien Wähler haben eigene Gedanken zum künftigen Zuschnitt der Beigeordnetenstellen entwickelt und bezeichnen Schellers Ausweichen in Ältestenrat verbunden mit dem Abbruch der Beigeordnetenwahl als „sprichwörtlichen Griff nach dem letzten Strohhalm“.

FW-Fraktionschef Dirk Stieger: „Da wir Freie Wähler zuvor schon unmissverständlich unsere Ablehnung erklärt hatten, waren wir nur in überschaubarem Umfang in die ,Werbekampagne’ wenige Tage vor der Abstimmung einbezogen worden. Um jede Stimme, gar um jede Enthaltung wurde gerungen.“

Auch eine Woche nach der SVV-Sitzung folgt noch keine öffentliche Auswertung der SVV-Sitzung aufseiten der Fraktionen von CDU und SPD. Man versteckt sich offenbar hinter dem Oberbürgermeister und überlässt es ihm, die öffentliche Tracht Prügel einzustecken.

Susanne Fischer (SPD) und Thomas Barz (CDU) haben die Lust auf eine Beigeordnetenstelle in Brandenburg an der Havel noch nicht verloren. Quelle: Jürgen Lauterbach

Steffen Scheller weicht mancher Frage zwar etwas aus, bezieht aber immerhin Stellung und versichert, dass er Thomas Barz und Susanne Fischer mit seinem Weg in den Ältestenrat bei der Stange hält.

Kandidaten begrüßen Weg über Ältestenrat

Der Oberbürgermeister erwartet, dass alle Fraktionsvorsitzenden am 10. Januar 2022 im Ältestenrat mit ihm über eine vierte Beigeordnetenstelle im Rathaus beraten und die weiteren Schritte zur Besetzung der freien Stellen erörtern werden. „Frau Fischer und Herr Barz sind darüber informiert und begrüßen dieses Vorgehen“, versichert Scheller.

Im Ältestenrat will Scheller seine Überlegungen zur Geschäftsverteilung nochmals darlegen und für den Fall einer Verbreiterung der Verwaltungsleitung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Das wäre in etwa das, was die meisten Fraktionen einschließlich der FDP zuvor gefordert hatten.

Scheller widerspricht

Was die oben genannten Einschätzung von AfD, Bündnisgrünen, Freien Wählern und Linken angeht, widerspricht Steffen Scheller. In seiner Wahrnehmung war es so, dass „ein Teil der Fraktionen“ erst am 22. Dezember – und eben nicht vorher – erst noch eine Diskussion über die künftige Breite der Verwaltungsleitung und die Zuordnung der Aufgabenbereiche zu den Beigeordneten gewünscht habe.

Ihm sei signalisiert worden, dass diese Beratung auch in den kommenden Wochen noch vorgenommen werden könnte, behauptet Scheller und erklärt, warum er die Wahl in der vorweihnachtlichen SVV-Sitzung laufen ließ.

Signale aus den Fraktionen

Scheller: „Für die Wahl in der SVV hatten einzelne Stadtverordnete ihre Zustimmung beziehungsweise Enthaltung in fraktionsübergreifenden Gesprächen zwischen Stadtverordneten signalisiert.“ Hier sagen die vier genannten Fraktionen Gegenteiliges.

Ähnliches gilt im Hinblick auf die von den vier Fraktionen bemängelten Stilfragen. Scheller hält besonders die Erklärungen der Grünen und Linken für irritierend.

Absprachen sicher auch hilfreich

Er wisse nicht, welche „Deals“ die Linken meinen, gemeint seien vermutlich die Haltungen einzelner Fraktionen zu anstehenden Entscheidungen über kommunalpolitische Projekte. Scheller: „Derartige Absprachen finden in der Kommunalpolitik ja häufiger statt und sind zur Mehrheitsfindung sicher auch hilfreich.“

Die Aussagen von B90/Die Grünen zu „politischen Geschenken und Personalien“ können nach seiner Lesart nur dann Sinn ergeben, wenn sie damit die eigene Erklärung weiter zuspitzen wollten.

Scheller: „Mir ist nicht bekannt, welche Personalien überhaupt Gegenstand von solchen fraktionsübergreifenden Gesprächen gewesen sein sollen.“ Dergleichen wäre ihm sicher bekannt, auch wenn er sich daran nicht beteiligt hätte.

Von Jürgen Lauterbach