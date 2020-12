Brandenburg/Havel: Virtueller Nikolauslauf des Lions Clubs war voller Erfolg

Brandenburg/H

Der Lions Club aus Brandenburg an der Havel hatten vom 30. November bis zum 6. Dezember zum virtuellem Spendenlauf aufgerufen. Die Idee wurde aus der Corona-Not geboren und es war „Neuland“ für die Organisatoren. Die sportlichen Teilnehmer waren trotzdem begeistert und sendeten den Lions zahlreiche positive Rückmeldungen.

Im Ergebnis sind 1700 Euro an Teilnehmergebühren und Spenden eingegangen, die komplett dem AH-Verein für das Obdachlosenhaus in Brandenburg an der Havel übergeben werden. Hier ist eine dringende Renovierung der Küche und des Vorraumes nötig. Im Vorraum müssen Decke und Wände eingebaut sowie der Boden neu gefliest werden. In der Küche muss die Decke erneuert werden. Zudem sind die Anschaffung einer neuen Küchenzeile sowie neue Kühlschränke und Geschirrspüler erforderlich. Die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sind ein erster Schritt zur Umsetzung.

Höchsten Respekt zollen die Lions den Leistungen der Sportler und ihrer Spendenbereitschaft, egal ob aus Brandenburg an der Havel, Hannover, Zürich, Rathenow, Wiesenburg, Davos oder Wusterwitz. Alle Teilnehmer bekommen als Dank und Erinnerung eine Teilnehmerurkunde und eine Auswahl der besten Fotos.

