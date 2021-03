Brandenburg/H

„Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar“ – diese Zeile des Kinderliedes ist wohl einer Vielzahl von Menschen bekannt. Und dennoch wissen viele nicht, dass besonders diese Vogelarten Probleme haben, den Winter zu überstehen. Was können die Brandenburger also tun?

Eine Expertin in Sachen Vögel ist die ehemalige Leiterin des Naturschutzzentrums Krugpark Sigrid Weigmann. Die 69-Jährige Rentnerin baute den Krugpark mit ihren damaligen Mitarbeitern auf und engagiert sich dort auch heute noch. Derzeit ist Weigmann die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Natur und Heimat. Dort veranstaltet sie Wanderungen, Exkursionen, Lichtbildervorträge sowie Wasservogelzählungen. Diese finden sechs Mal im Jahr statt, um vergleichbare Werte zu erzielen. „Man kennt seine Vögel praktisch“, sagt Weigmann.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vögel, die den Winter in Deutschland verbringen sind normalerweise an die kalten Temperaturen gewöhnt. Starker Schnee und Frost, der wohl auch die meisten Menschen in diesem Jahr besonders überrascht hatte, erschwert das Leben der Vögel zunehmend. Aber auch der Straßenverkehr, besonders im Winter, ist eine große Gefahr für die heimischen Wirbeltiere. Greifvögel und Eulen, die am Straßenrand lauern und auf totes Wild hoffen, werden durch zahlreiche Unfälle verletzt und getötet. In ihrer Zeit als Leiterin des Krugparks mussten Sigrid Weigmann und ihre Mitarbeiter in der Auffangstation daher vermehrt Vögel mit Flügelbrüchen versorgen.

Die zunehmenden Futterknappheiten sind jedoch nicht die Regel. „Die Vögel sind an unsere Breiten angepasst. Durch ausgeräumte Gärten sowie Abholzung von Bäumen und Hecken werden die Lebensräume aber verkleinert und die Nahrungsquellen rar“, so Weigmann.

Sigrid Weigmann war viele Jahre Chefin des Krugpark-Naturschutzzentrums. Quelle: Amira Moustapha

Vor allem Monokulturen tragen zudem zu Veränderungen und zu Zerstörungen der Natur bei. Kritik übt die ehemalige Krugpark-Leiterin auch am Bau des neuen Silokanalgeländes. „Es wird alles asphaltiert und schön gemacht, von Unkraut befreit und auch wilde Hecken, die den Tieren Schutz bieten, werden zu Kunstwerken getrimmt“.

So können Sie helfen

Die Vogelschutz-Expertin hat einige einfache Tipps parat, mit denen die Brandenburger den Vögeln in der kalten Jahreszeit helfen können. Zum Beispiel reicht es schon Hochstauden stehen zu lassen und den Garten nicht „unnötig“ zu verschönern. Auch das tiergerechte Gärtnern sei besonders wichtig. Hecken zum Beispiel tragen im Frühling Blüten, von denen sich Insekten ernähren. Im Sommer und Herbst profitieren dann die Vögel von deren Früchten.

Wilder Wein sieht nicht nur an der Fassade des Hauses gut aus, er ernährt auch die Amseln. Für Menschen, die einen Balkon besitzen, hat Sigrid Weigmann den Tipp ein Vogelhaus oder einen aus einer Flasche selbst gemachten Futterspender zu bauen. Daneben können Zweige mit Samen aufgehangen werden und in Blumenkästen Rankenpflanzen angebaut werden, die im Herbst Früchte tragen. Zu guter Letzt kann auch ein ganzjähriges Zufüttern helfen, das Leben der Vögel zu erleichtern.

Zur Galerie Mit einer extra am Vogelhäuschen installierten Kamera, lässt sich gut beobachten, welche Tiere das Futterangebot nutzen.

Doch was fressen unsere heimischen Vögel eigentlich? Haus- und Feldsperlinge sind Allesfresser. Sie können sowohl mit Insekten, als auch mit Samen zugefüttert werden. Kohl- und Blaumeisen sind Insektenfresser, die im Winter auch bei Samen, wie zum Beispiel Sonnenblumenkernen zugreifen. Und auch die Finkenvögel fressen Insekten und Samen.

Laut der ehemaligen Krugpark-Leiterin kann man Amseln auch mit getrockneten Apfelstückchen und Weinbeeren, wie Rosinen füttern. Rotkehlchen haben getrocknete Mehlwürmer besonders gern. Der Star, der eigentlich zu den Zugvögeln gehört, sich jedoch früher als die anderen Vögel wieder auf den Heimweg macht, kann mit Insekten und Würmern zugefüttert werden. Der Eichelhäher ernährt sich passend zu seinem Namen von Eicheln, aber auch getrocknete Rosinen sind ihm lieb. Buntspechte ernähren sich ebenso von Insekten, aber auch übrig gebliebene Walnüsse können verfüttert werden.

Vogelfutter selbst gemacht

Zwar können in der Küche nicht ganz so geschickte Personen Vogelfutter in der Tierhandlung erwerben – die Leckereien für unsere Mitbewohner selbst herzustellen, ist jedoch deutlich billiger.

Man nehme sich hartes Fett oder Schmalz und erhitze dieses in einem Topf. Nun können Samen, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Distelsamen hineingegeben werden. Wer sich traut, kann auch Insekten und getrocknete Mehlwürmer in die Masse geben. Das noch weiche Vogelfutter kann dann in Walnussschalen, Kokosnussschalen oder Blumentöpfe gegeben werden. Im Sommer können bei Bedarf auch Früchte gesammelt, getrocknet und zum Futter hinzugefügt werden.

Wasservögeln kein Brot geben

Für Sigrid Weigmann ganz wichtig zu betonen ist, dass es verboten ist Wasservögel mit Brot und Brötchen zu füttern: „Brot ist für die Wasservögel das gleiche wie Schokolade für uns“. Die Vögel werden dadurch träge und überfüttert. „Da kommt in der Frühe die Mutter mit ihrem Kind und am Nachmittag die Oma mit ihrem Enkel zum Enten füttern“. Außerdem sei eine Fütterung mit Brot nicht gut für das Gewässer, denn wer viel frisst, muss sich auch häufiger entleeren. Traurig sein muss aber niemand, denn es gibt gute Alternativen. Die Enten können mit Getreide, Mais und Weizen gefüttert werden.

Von Amira Moustapha