Brandenburg/H

Auch dieses Jahr findet wieder der Regionalmarkt Brandenburg im Archäologischen Landesmuseum statt. Am Wochenende des 11. und 12. Septembers stellen 70 zum Teil bekannte, aber auch viele neue Händler im Paulikloster wieder feine und besondere Spezialitäten aus der Region vor. Die MAZ hat mit drei von ihnen vorab gesprochen.

Mabellevie hat es sich zur Aufgabe gemacht, vergessene antike Möbel aufzustöbern und ihnen ein neues Leben zu geben.Jedes Einzelstück, das sie auswählen, wird aufgearbeitet und dann künstlerisch und individuell gestaltet. Es erhält einen Namen und leuchtet in neu gewonnener Einzigartigkeit.

Für jeden, der ein solches Stück erwirbt, wird es eine Geschichte erzählen, durch die Idee, die der Gestaltung zu Grunde liegt und durch die Farben und Materialien, die ihm ein neues sinnliches Erleben ermöglichen. Der Wunsch ist es, den geschichtsträchtigen und trotz der vielen Jahrzehnte noch wunderbar erhaltenen Möbelstücken ein neues Antlitz zu schenken und sie damit zu würdigen.

Möbelstücke mit Charakter

Die Neugestaltung erfolgt zum Teil durch altmeisterliche Malerei, sowie durch die Arbeit mit fantasievollen Collagetechniken aus hochwertigen Papieren. Dabei finden florale, ornamentale und figürliche Elemente Eingang in den Gestaltungsprozess.

Elisa und Josephine Brückner stecken hinter Mabellevie. Quelle: MANFRED WOLF

Ursprünglich stammt Mabellvie aus Berlin, ist inzwischen jedoch in die Hauptstraße 26 in Brandenburg an der Havel gezogen. Hinter dem Geschäft stecken Elisa und Josephine Brückner. Elisa ist Künstlerin und für die schönen Malereien und Papiercollagen auf den Möbeln von Mabellevie zuständig. Josephine ist für das Marketing, die Webseite und die Fotoproduktionen verantwortlich.

Bolle & Scheese produzieren handgefertigte Messer und Küchenutensilien. Quelle: Bolle & Scheese

Bolle & Scheese ist das „Anti-Plunder-Warenhaus„ aus Berlin. Die handgefertigten Messer und Küchenutensilien lassen die Herzen aller Kochenthusiasten und BBQ-Fans höherschlagen. Praktisch, etwas fürs Auge und weitab vom Mainstream. Bei Bolle & Scheese, werden die meisten Produkte selbst genutzt oder getestet. Sie möchten ihren Kunden Produkte anbieten, an denen man lange Freude hat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt. Zudem versuchen sie so gut es geht, auf Plastik zu verzichten. Ein Ladengeschäft existiert nicht.

Havelmi: Begonnen hat alles im Jahre 2017 in einem kleinen Potsdamer Café namens Madia. Dort wird ein großer Wert auf Regionalität, Saisonalität, Prosumption und Veganismus gelegt. Und dort entstand die Idee, in Zukunft keine Pflanzendrinks mehr in Getränkekartons zu kaufen, weil diese den meisten Kriterien des Ortes widersprachen. Gesagt, getan. Sie stellten sich aus allen Samen und getrockneten Pflanzen aus dem hauseigenen Unverpackt-Lager Getränke her und kamen so auf ihre drei Lieblingssorten: Hafer, Buchweizen und Amaranth.

Havelmi produziert Pflanzendrinks. Quelle: Havelmi eG

Im Sommer 2017 bauten sie auf einem 40-Quadratmeter-Feld im Potsdamer Nachbarschaftsgarten Scholle 34 ihre eigenen drei Pflanzenarten an – mit sehr mäßigem Erfolg. Daraus lernten sie, dass sie die Zutaten in Zukunft einkaufen werden – und widmeten sich verstärkt der Produktentwicklung. Ende des Jahres bekamen sie ein Stipendium für die Gründerwerkstatt Lokalhelden, in der sie bis Mitte 2020 betreut wurden. Für die Produktion konnten sie die Mostmanufaktur Havelland als Partner gewinnen.

Pflanzendrinks aus Brandenburg an der Havel

Seit Juli 2020 ist Havelmi-Hafer in Thüringen, Sachsen und Teilen von Bayern und Sachsen-Anhalt über Naturkost Erfurt bestellbar. In Brandenburg-Berlin sowie weiteren Regionen Ostdeutschlands ist der Haferdrink seit August 2020 über Terra Naturkost verfügbar. Mittlerweile sind auch zahlreiche Lieferdienste dazugekommen. Aktuell wird der Umzug an einen neuen Standort in Brandenburg an der Havel vorbereitet, da der jetzige schon nach einem halben Jahr viel zu klein ist.

Um Wartezeiten zu vermeiden, haben Besucher des Regionalmarktes die Möglichkeit, die Eintrittskarten schon im Vorverkauf vor der Veranstaltung zu erwerben, und zwar entweder online unter www.eventbrite.de oder an der Museumskasse des Archäologischen Landesmuseums im Paulikloster, jeweils von Dienstag bis Sonntag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17 Uhr.

Öffnungszeiten des Regionalmarkts Der Regionalmarkt findet am Samstag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag,12.September, von 9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt beträgt drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Im Eintrittspreis enthalten sind der Eintritt in die Dauerausstellung sowie in die Sonderausstellung des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg.

Voraussetzung für eine Teilnahme an der Veranstaltung ist die Einhaltung der jeweiligen, zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Vorschriften zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus. Weitere Informationen können ebenfalls der Internetseite entnommen werden.

Von Julia Kazmierczak