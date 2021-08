Brandenburg/Havel: Wahlplakat in der Walzwerksiedlung angezündet

Brandenburg/H

Ein an einem Laternenmast angebrachtes Wahlplakat haben Unbekannte in der vergangenen Nacht in Brandenburg an der Havel angezündet. Ein Zeuge hatte den Brand Mittwochnacht gegen 3.45 Uhr in der Klingenbergstraße bemerkt und danach in der Nähe eine Gruppe von drei Personen gesehen.

Den Angaben zufolge ist das Trio geflüchtet, als er die drei ansprach. Auch die herbeigerufenen Polizisten konnten in der Umgebung keine tatverdächtigen Menschen mehr aufspüren.

Das brennende Wahlplakat wurde von den Polizisten selbst gelöscht, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Kriminalbeamten haben die Ermittlungen übernommen.

Von MAZ