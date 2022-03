Brandenburg/H

Am Freitagnachmittag haben mehrere Grünflächen gebrannt. Einmal in der Bahnhofstraße in Göttin und gegen 16.30 Uhr in Hohenstücken.

Nach Erkenntnissen der Brandenburger Polizei brannte in der Fohrder Landstraße eine 30 mal 6 Meter große Grünfläche. Unmittelbar danach wurde ein Brand in der nahe gelegenen Warschauer Straße gemeldet. Dort brannten ein Gebüsch und Teile eines Holzzaunes.

Vorsätzlicher Brandstiftung

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ermittlungen ergaben, dass beide Male vorsätzliche Brandstiftung vorliegen könnte. Zeugen bestätigten, dass es Kinder gewesen sein könnten, die gekokelt haben.

Die Polizei hat in der Nähe tatsächlich zwei Kinder festgestellt. Sie haben eine Anzeige aufgenommen und die Kindern deren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Schadenshöhe wurde mit 1500 Euro angegeben.

Zu dem Wiesenbrand in Göttin liegen keine näheren Angaben vor.

Von MAZ-online