Brandenburg/H

Die MAZ hat die Mitteilung erreicht, dass Menschen am Dienstag vor dem Impfzentrum in Brandenburg an der Havel Menschen nach Haus geschickt worden seien. Dabei seien sie zum Impfen geladen gewesen. Doch es habe keinen Impfstoff gegeben.

„Das stimmt nicht“, versichert Andreas Griebel, DRK-Vorstand in Brandenburg an der Havel und Koordinator der Hilfsorganisationen im Stahlpalast-Impfzentrum. Am Dienstag hätten mehr als 860 angemeldete Bürgerinnen und Bürger wie geplant ihre Impfung entweder mit Moderna oder Astrazeneca erhalten.

Der DRK-Chef hat eine Erklärung dafür, wie eine solche Fehlinformation zustande gekommen sein könnte. Tatsächlich würden gelegentlich Menschen wieder nach Hause geschickt.

Das geschieht in Fällen, in denen sich Bürger online angemeldet haben, aber keinen QR-Code vorzeigen können und folglich nicht auf der Impfliste stehen, die das Impfenzentrum allmorgendlich für den jeweiligen Tag erreichen.

Den geforderten QR-Code und damit die gültige Anmeldung erhält laut Griebel nun, wer auf dem Formular der Kassenärztlichen Vereinigung die Anmeldung bis zum Ende ausfüllt.

Ab und zu Probleme

Wer das nicht tue und dann am Impfzentrum erscheint, kommt tatsächlich nicht zum Zuge beziehungsweise zu seiner Spritze. „Ab und zu gibt es dieses Problem“, berichtet der Brandenburger Impfkoordinator.

Nach Hause geschickt wurden in der vergangenen Woche außerdem diejenigen, die einen Termin für eine Astrazeneca-Impfung hatten, aber mehrere Tage lang wegen des zeitweise geltenden Verbots nicht mit diesem Impfstoff versorgt werden durften.

Von denen, die dieses Pech in der vergangenen Woche hatten, sind einige Bürger in dieser Woche zum Impfzentrum gekommen und habe argumentiert, dass sie doch einen Termin hatten.

Alte Termine verfallen

Die Kassenärztliche Vereinigung hatte jedoch festgelegt, dass die alten Termine verfallen sind und die Pechvögel sich wieder neu anmelden müssen.

Wer in seinem Formular eine E-Mail-Adresse hinterlassen hat, sollte darüber benachrichtigt worden sein. Das Impfzentrum und seine Mitarbeiter sind an dieser Stelle jedoch machtlos. Sie dürfen die genannten Menschen mit ihren leider verfallenen Terminen und ohne einen neuen Termin nicht einfach impfen.

Vor der Impfung wird außerdem geprüft, ob die korrekte Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt wird, welche die Anspruchsberechtigung nachweist. Mitunter werden auch in Brandenburg an der Havel nicht gültige Arbeitgeberbescheinigungen vorgelegt.

Erfolglos bleiben in der Regel auch diejenigen, die es darauf ankommen lassen und unter Umständen den Tag über vor dem Impfzentrum ausharren in der Hoffnung, dass sie kurzfristig reinschlüpfen können, weil jemand seinen Termin abgesagt hat.

Warteliste voll

„Das ist keine gute Idee“, sagt Andreas Griebel. Denn zum einen nehmen so gut wie alle Impfkandidaten ihre Termine wahr. Zum anderen bleibe bei den einzelnen Absagen nur die Möglichkeit, sich auf die offizielle Warteliste der Stadt setzen zu lassen. Gegenwärtig ist diese aber voll.

Nach Angaben des DRK-Chefs läuft die Arbeit im Brandenburger Impfzentrum aktuell ansonsten reibungslos. In sechs „Impfstraßen“ werden die angemeldeten impfberechtigten Menschen geimpft. Niemand müsse derzeit Schlange stehen.

Die Neuinfektionen sind Einzelfälle

Wie wichtig das verstärkte Impfen ist, zeigt die aktuelle Corona-Infektionskurve in der Stadt Brandenburg an der Havel. Am Dienstag registrierte das Gesundheitsamt 19 weitere Neuinfektionen und damit 66 Neuinfektionen in den vergangenen sieben 7 Tagen. Die Inzidenz liegt damit am 23. März bei 91,43.

Nach Angaben von Rathaussprecher Jan Penkawa ist aktuell keine Einrichtung von gehäuften Corona-Infektionen betroffen. Die Zunahme der Zahl sei auf Einzelfälle zurückzuführen. Offenkundig mache sich die britische Mutante des Coronavirus bemerkbar.

Von Jürgen Lauterbach