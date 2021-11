Brandenburg/H

Das Problem in der Brandenburger Innenstadt ist seit einigen Monaten bekannt. Dennis Walczak von den Jungen Liberalen (Julis) spricht von der „Müllhalde Brandenburg an der Havel“.

Die SPD-Stadtverordneten Ralf Holzschuher und Carsten Eichmüller beklagen „den morgendlichen Zustand der Brandenburger Innenstadt, Unrat, Dreck und Vandalismus“. Norbert Langerwisch, Stadtverordneter der Freien Wähler, fordert sogar eine Videoüberwachung an „gefährdeten Plätzen“, zu denen er das Salzhof- und Heinrich-Heine-Ufer sowie den Packhof und den Bahnhof in Kirchmöser zählt.

Auch Gewalttaten

Menschen, die nahe der Jahrtausendbrücke in der Hauptstraße wohnen, haben dem Brandenburger Rathaus mit einer Unterschriftenliste angezeigt, dass sie nachts wegen Lärmbelästigung kaum schlafen können und dass überall Dreck herumliegt.

Die Polizei schließlich hat wiederholt über Körperverletzungen nachts am Salzhofufer berichtet: zum Beispiel über eine Schlägerei mit mehreren Verletzten am 6. August 2021 am Salzhofufer sowie über einen durch Schläge und Tritte schwer verletzten Jugendlichen tags darauf. Dort gibt es zwar einen Tatverdächtigen, doch die Ermittlungen dazu sind nach aktueller Auskunft der Polizei „aufgrund einer Vielzahl zu hörender Zeugen noch nicht abgeschlossen“.

Dienstleister stehen nicht Schlange in Brandenburg an der Havel

Was aber sagt der Brandenburger Oberbürgermeister zur Kritik an mangelnder Sauberkeit und Ordnung an den erwähnten gefährdeten Stellen. Steffen Scheller (CDU) sieht die Stadt in der Pflicht, öffentliche Räume zu reinigen. Diese Pflicht habe die Verwaltung an Dienstleister wie die städtische Gesellschaft BAS und die Mebra übertragen.

Der Rathauschef erklärt, dass er gern noch zusätzliche Reinigungsaufträge erteilen würde. „Aber wir haben Probleme, Arbeitskräfte zu finden, die an Wochenenden im Einsatz sind“, erklärt er und fügt hinzu: „Die Dienstleister stehen nicht bei uns Schlange.“

Mit Kirstin Ohme, der Fachgruppenleiterin Umwelt und Naturschutz habe er verabredet und vereinbart, „dass wir Dienstleister kontaktieren und sie bitten, für uns insbesondere an Sonntagen tätig zu werden“. Sie kümmere sich sehr intensiv darum, „weil wir sehen, dass das Problem weiter anhält.

Müll muss vor 9 Uhr weg

Der Müll müsse möglichst früh am Sonntagmorgen verschwinden, möglichst bis 9 Uhr. Scheller betont, dass er an dieser Stelle kein Finanzproblem sieht, vielmehr nicht ausreichend Kapazitäten am Markt angeboten würden.

Die Umweltverwaltung wurde gebeten, noch einmal mit der BAS zu sprechen und auch mit der r Mebra. Weitere Unternehmer würden angefragt, mit denen die Stadt bei der Pflege von Grünflächen schon zusammenarbeitet, und auch die Sicherheitsfirma Safe.

Steffen Scheller kann sich zudem vorstellen, auf der Basis von Aufwandsentschädigungen mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, „die bereit sind, die Hinterlassenschaften ihrer Altersgenossen mit uns gemeinsam zu beseitigen“. Diese Idee habe die Kinder- und Jugendbeauftragte gehabt.

Öffentliche Räume sind für alle da

Einen Grund dafür, warum Plätze wie das Salzhofufer und das Heineufer seit diesem Jahr so populär sind als nächtlicher Treffpunkt, hat der Oberbürgermeister nicht. Er betont aber, dass die jungen Leute zunächst nichts Unrechtes tun, weil „die öffentlichen Räume für alle da sind“ und es folglich nicht verboten ist, sich dort.

Keineswegs will Scheller alle über einen Kamm scheren und beruft sich dabei auf Gespräche mit Streetworkern. Die nämlich beteuern, dass 90 Prozent der jungen Leute ganz vernünftig sind, sich regelkonform verhalten und ihre Abfälle auch wieder mitnehmen.

Den Unterschied zu früheren Jahrzehnten erkennt Scheller vor allem in den Treffen zu späten Nachtzeiten, wenn es erst um 1 Uhr losgeht und bis 4 Uhr andauert.

Brandenburg an der Havel ist kein Einzelfall

Im Übrigen weiß der CDU-Politiker vom Polizeiinspektionsleiter, dass Müllhinterlassenschaften keineswegs nur in Brandenburg an der Havel an der Havel als Problem wahrgenommen werden, sondern zum Beispiel auch an der Regattastrecke in Werder, auf der Freundschaftsinsel in Potsdam und im Optikpark in Rathenow.

Stadtverordnete haben Scheller berichtet, wie Jugendliche aus der Stadt an Wochenenden nach Berlin fahren, wo es ebenfalls beliebte Treffpunkte gibt.

Die Brandenburger Jungliberalen haben zuletzt beklagt, dass das Salzhofufer zuletzt wieder von der Verschmutzung durch Feierlustige geplagt gewesen sei und seitens der Stadtverwaltung keine Reaktion und Lösungsversuche absehbar sei. Der Kreisvorsitzende Walczak prognostiziert, „dass wir bis 2030 die meisten Touristen vergraulen“, wenn die Stadt so weiter macht.

Von Jürgen Lauterbach