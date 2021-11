Brandenburg/H

Lebensmittel werden teurer. Die Inflation steigt. Der Brandenburger Tafel zufolge sind etwa 13.500 Menschen in Brandenburg an der Havel hilfsbedürftig. Diese merken den Preisanstieg besonders. Das wird sich in Zukunft wohl auch auf die Tafel auswirken. Prognosen jedoch sind nur schwer möglich. Griseldis Grey, Leiterin der Tafel in Hohenstücken, vermutet: „Wir werden die Inflation bestimmt merken. Aber inwieweit, können wir jetzt noch nicht vorhersehen.“

Auswirkungen mit Verspätung

Monatlich versorgt sie etwa 3000 Menschen mit Lebensmitteln. Pro Tag gibt der Verein etwa 40-mal Essen aus. Dass es noch eine Weile dauern wird, bis Grey und ihr Team von der Tafel die Folgen der Inflation merken, liege vor allem an der Scham: „Solche Ereignisse spüren wir immer erst verspätet. Die Leute schämen sich, hierher zu kommen und warten bis es gar nicht mehr geht.“

Grey ist mit Schätzungen vorsichtig, da die Zahl der Kundinnen und Kunden innerhalb eines Jahres und sogar eines Monats erheblich schwankt. Von Januar bis März kämen erfahrungsgemäß mehr Menschen zum Verein nach Hohenstücken als während der Sommermonate. Im ersten Quartal müssten viele die Betriebskosten zahlen. In den Sommermonaten ernteten außerdem einige Menschen Obst und Gemüse, mit dem sie sich in der Jahreszeit selbst versorgen.

Griseldis Grey, die Leiterin der Brandenburger Tafel Quelle: JACQUELINE STEINER

Die monatlichen Schwankungen lägen vor allem daran, dass gegen Ende des Monats das Geld knapper sei als zu Monatsanfang. Damit – und nicht etwa mit der Inflation – erklärt sich Grey auch die sechs Neuzugänge, die sich Ende Oktober bei ihr angemeldet haben. Gleichzeitig sind auch immer wieder Abmeldungen zu verzeichnen.

Brandenburg an der Havel: Arbeitslosenquote sinkt

Dies liegt zum einen daran, dass unter den Menschen, die von der Tafel Hilfe beanspruchen, auch viele ältere Rentnerinnen und Rentner seien, von denen einige verstorben seien, so Grey. Zum anderen hängen die Abmeldungen mit den sinkenden Arbeitslosenzahlen zusammen. Während der Pandemie waren viele Menschen arbeitslos geworden. Im Oktober gab es laut Bundesagentur für Arbeit in Brandenburg an der Havel so wenig Arbeitslose wie seit fast einem Jahr nicht mehr: 2823 Menschen beziehen demnach aktuell Arbeitslosengeld. Im Oktober ging die Arbeitslosenquote in der Stadt auf 7,6 Prozent zurück. Im Juli lag diese noch bei 8,1 Prozent.

Dennoch: Seit der Gründung nutzen mehr und mehr Menschen das Angebot der Tafel. Behält die Leiterin der Tafel mit ihrer Einschätzung Recht, lassen sich die Folgen der Inflation erst in den kommenden Monaten abschätzen – wenn die Not größer werden sollte als die Scham.

