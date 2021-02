Brandenburg/Havel: Was im Korian-Pflegeheim am Mariengrund falsch läuft

Brandenburg/H

Zum Münchener Unternehmen Korian gehören 252 Pflegeeinrichtungen. „Bestens umsorgt“, mit dieser Philosophie beschreibt sich der Altersheimbetreiber selbst. Doch in Brandenburg an der Havel ist die Versorgung nach dem Urteil von Fachleuten nicht einmal ausreichend.

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) hat das „Haus am Mariengrund“ am 10. November 2020 unangemeldet geprüft, nachdem Beschwerden von Angehörigen dazu Anlass gegeben hatten.

Die Ergebnisse der Stichprobenprüfung fallen aus Sicht des Pflegeheims und seiner Bewohner verheerend aus. An vielen entscheidenden Stellen haben die Prüfer des MDK schwerwiegende Defizite festgestellt und dokumentiert.

Bewertung ist veröffentlicht

Die ganz überwiegend schlechten Bewertungen sind inzwischen auf den Internetseiten der Krankenkassen veröffentlicht und für jedermann einsehbar.

Die schlechtestmögliche Bewertung erhält das Haus am Mariengrund unter anderem bei folgenden Prüfkriterien: Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme, Wundversorgung, Unterstützung bei der Körperpflege, nächtliche Versorgung, Unterstützung im Bereich der Mobilität, Unterstützung bei Kontinenzverlust und Kontinenzförderung.

Erheblich zu wünschen übrig lassen zudem die Unterstützung beim Essen und Trinken sowie das Schmerzmanagement.

Die Prüfer stellen ihre Ergebnisse relativ detailliert dar, zum Beispiel wenn sie in ihrer Stichprobe beurteilen, ob pflegebedürftige Menschen bei der Einnahme von Medikamenten fachgerecht unterstützt werden.

Gefahrenstelle Medikamente

Bei vier von neun Bewohnern stellte der MDK in Haus Mariengrund im Hinblick auf die Medikamenteneinnahme „schwerwiegende Defizite“ fest. Negative Folgen für die Menschen seien eingetreten.

Bei einem weiteren Bewohner gab es zumindest dieses Risiko. Bei den übrigen vier wurden Auffälligkeiten bemerkt, die aber mit keinem Risiko oder negativen Folgen behaftet waren.

Mangelnde Körperpflege ist in diesem Haus offenbar ein sehr großes Problem. Nur bei einem der neun Mariengrund-Bewohner in der Stichprobe war alles in Ordnung.

Körperpflege mangelhaft

Für die übrigen acht Frauen und Männer lautet das niederschmetternde Ergebnis beim Punkt Körperpflege: „Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner“.

Die MAZ hat bereits darüber berichtet, dass Besucher ihre Angehörigen eingenässt vorgefunden haben. Entsprechend verdient sich das Pflegeheim in der Bergstraße auch an diesem Punkt die schlechteste Bewertung.

Bei vier von geprüften sieben Bewohnern war die Unterstützung im Hinblick auf Kontinenzverlust und -förderung so mangelhaft, dass negative Folgen für sie eingetreten sind.

Wunden nicht fachgerecht versorgt

Jeder, der mit alten Menschen arbeitet, weiß, wie wichtig die Vermeidung von Druckstellen (Dekubitus) am Körper ist. Doch auch bei der Wundversorgung haben die Prüfer bei ihrer Stichprobenuntersuchung im November nichts Gutes zu berichten.

Bei drei der vier an dieser Stelle geprüften Bewohner war der Mangel erneut so erheblich, dass den Prüfern nur die schlechteste Bewertung übrig blieb. Denn bei den drei erwähnten Bewohnern waren die Wunden nicht fachgerecht versorgt. Wieder mit konkreten negativen Folgen.

Schmerz oder Linderung

Wer nicht gut zu Fuß ist und im Haus am Mariengrund wohnt, kann dort kaum auf fachlich einwandfreie Unterstützung hoffen. Nur bei zwei in Augenschein genommenen Bewohnern war alles in Ordnung. Fünf dagegen mussten den Mangel an dieser Stelle mit „eingetretenen negativen Folgen“ büßen.

Pflegebedürftige Menschen mit Schmerzen können im Haus am Mariengrund Glück oder Pech haben. Sie sollen fachgerecht und entsprechend ihrer Bedürfnisse versorgt werden.

Doch nur bei vier in der Stichprobe geprüften Bewohnern war das soweit erkennbar der Fall, bei zwei Menschen war das Schmerzmanagement miserabel.

Schwachstelle Essen und Trinken

Weil Menschen in Pflegeheimen oft nicht essen und trinken können oder wollen, benötigen sie Unterstützung. In dieser Hinsicht beurteilen die Medizinprüfer des Mariengrunds die Qualität als erheblich oder sogar schwerwiegend defizitär. Nur bei drei von sieben Frauen und Männern entdeckten sie keine Mängel. Bei zweien aber sogar schwere.

Sind die Mariengrund-Bewohner wenigstens nachts ordentlich versorgt? Mehrheitlich nein, folgt man dem schlechten Werturteil der Prüfung. Die Liste der Mängel wird an dieser und auch noch an anderen Stellen länger.

Positive Bewertungen

Gleichwohl gibt es auch einige positive Bewertungen. Die beste von vier möglichen Noten erhält das Haus am Mariengrund an zwei Stellen: der der Unterstützung im Fall von Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmung und im Umgang mit Bewohnern „mit herausforderndem Verhalten“.

Grundlegend neues Qualitätssystem Pflegeheime und ambulante Pflegedienste werden im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen seit 2011 einmal jährlich geprüft. Im Haus am Mariengrund gab es über diese Regelprüfung am 10. November eine „anlassbezogene Prüfung“. Denn Angehörige hatten sich beschwert. Bei früheren Prüfungen 2018 und 2019 hatte das Mariengrund-Heim wie die meisten anderen Heime in Deutschland mit „sehr gut“ abgeschlossen. Doch die bis September 2019 praktizierte Darstellung der Pflegequalität in Pflegenoten galt in der Fachwelt als unbrauchbar. Sie geriet zunehmend in die Kritik, weil fast alles rosarot erschien und Verbraucher die Qualitätsmängel der Einrichtungen kaum erkennen konnten. Daher haben Wissenschaftler ein grundlegend neues Qualitätssystem erarbeitet, das aus einem internen Qualitätsmanagement der Einrichtungen und einem neuen externen Prüfverfahren besteht. Die Qualitätsprüferinnen stellen inzwischen in jeder Einrichtung anhand einer Stichprobe von neun Bewohnerinnen und Bewohnern die Qualitätssituation fest und untersuchen, wie die Versorgung bei jedem Einzelnen ist.

Befragt nach den Konsequenzen teilte das Unternehmen Korian der MAZ mit: „Für die bei der letzten MDK-Prüfung aufgeführten Beanstandungen wurde ein Maßnahmenplan angelegt, der kontinuierlich abgearbeitet wird.“

Die Einrichtungsleitung und die Pflegedienstleitung würden dazu eng von dem Qualitätsmanagement der Firma begleitet.

Von Jürgen Lauterbach