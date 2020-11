Brandenburg/H

Wie geht es weiter für junge Leute, die in Corona-Zeiten ihr Studium abgeschlossen haben? Die MAZ hat drei Frauen und einen Mann befragt, die im Juni ihre Bachelor-Prüfung im Fach Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) bestanden haben.

Ajlin Ajeti (22), Marie Dürbusch (22), Lea-Mara Winzer (21) und Niklas Zessin (22) haben bei der auf Dienstleistungsmanagement spezialisierten BWL-Professorin Anja Lüthy studiert. Keiner von ihnen bleibt in Brandenburg/Havel. Und niemand von ihnen steigt gleich ins Berufsleben ein.

Anzeige

Vor und nach dem Studium

Welchen Berufswunsch hatten Sie vor dem Studium und welchen haben Sie jetzt?

Ajlin Ajeti: Am Anfang des Studiums: Personalwesen/Recruiting. Nach dem äußerst erfolgreichen Abschluss habe ich gemerkt, dass ich in der Zukunft in diesem Bereich unterfordert wäre. Daher habe ich im direkten Anschluss einen Master im Studiengang Unternehmensrecht begonnen.

Marie Dürbusch: Ärztin, ich habe das Betriebswirtschaftsstudium eher als eine „Basis“ angesehen, sodass ich im Notfall als Plan B darauf zurückgreifen kann.

Lea-Mara Winzer: Ich wollte im Marketingbereich arbeiten und mich in meinem Master weiter auf Marketing spezialisieren und das mache ich jetzt auch.

Niklas Zessin: Vor dem Studium wollte ich in die Personalabteilung. Mit Menschen arbeiten, sie in Vorstellungsgesprächen kennenlernen oder einfach Personalplanung zu übernehmen war mein Wunsch. Nun hat sich mein Wunsch, mit anderen zu arbeiten, noch weiterentwickelt. Nun möchte ich gern mit Jugendlichen arbeiten und zu ihrer Entwicklung beitragen möchte. Hierfür habe ich mich für ein Lehramtsstudium entschieden.

Abschluss mitten in der Pandemie

Inwiefern macht sich nun bemerkbar, dass Sie Ihren Abschluss mitten in der Corona-Pandemie gemacht haben?

Ajeti: Die Corona-Pandemie war in vielen Bereichen der Treiber für die Digitalisierung. Letztendlich wird jedoch in allen Bereichen, egal ob sie digitalisiert sind oder nicht, Leistung erwartet.

Dürbusch: Ich habe natürlich keinen Vergleich zu der „normalen“ Situation, aber ich würde sagen, dass es sich insbesondere auf die Jobsuche auswirkt. Es ist relativ schwer geworden, passende Praktika oder Jobs zu finden.

Winzer: Bei meinem Abschluss war eigentlich nichts anders, außer dass die mündliche Verteidigung online war. Das habe ich aber nicht als negativ angesehen.

Zessin: Durch Corona haben die Bachelorseminare alle online stattgefunden. Aber auch ein Gang in die Bibliothek war bedauerlicherweise nicht möglich. Zum Glück gibt es heutzutage viele Bücher und auch wissenschaftliche Arbeiten online zu finden. Nach meinen Abschluss musste ich durch Corona länger als normal auf die Zulassung zum Studium warten. Man musste also bei der Wohnungssuche pokern, ob man überhaupt angenommen wird.

Ortswechsel

In welcher Stadt leben Sie gerade und was machen Sie aktuell beziehungsweise in der absehbaren Zukunft?

Ajeti: Ich lebe im Berliner Umland, mache derzeit meinen berufsbegleitenden Master und bin im Personalwesen tätig.

Dürbusch: Ich lebe in Brünn, Tschechien, und studiere Medizin.

Winzer: Ich bleibe in Berlin wohnen, obwohl ich jetzt im November meinen Marketing Master an der Universität in Nürnberg online beginne. Nebenbei fange ich ab November als Werkstudent im Inbound-Marketing bei HomeToGo in Berlin an.

Niklas Zessin hat es nach Rostock verschlagen. Dort absolviert der 22-Jährige sein Lehramtsstudium. Den Bachelor-Abschluss an der TH Brandenburg hat er schon in der Tasche. Quelle: Privat

Zessin: Mich hat es nach Rostock verschlagen und ich besuche gerade die Einführungsveranstaltungen sowie den Vorbereitungskurs für Mathematik.

Zahlreiche Jobangebote

Was hat sich für Sie durch Corona geändert im Hinblick auf Ihre beruflichen Pläne?

Ajeti: Obwohl sich die wirtschaftliche Lage durch die Corona-Pandemie verschlechtert hat, erhalte ich in regelmäßigen Abständen zahlreiche Jobangebote. Dies hat mich dazu motiviert, höhere Karriereziele anzustreben.

Dürbusch: Ich hatte ursprünglich vor, nach dem Bachelor erst mal ein oder zwei Praktika zu absolvieren und dann weiterzustudieren. Jetzt habe ich mich aber wegen der erschwerten Lage am Arbeitsmarkt dagegen entschieden und sofort mein nächstes Studium angefangen.

Winzer: Es ändert sich dadurch für mich nichts, nur das ich noch ein Semester in Berlin bleibe und deswegen auch hier arbeite. Sonst hätte ich in Nürnberg gearbeitet.

Zessin: Den Entschluss, nach meinem Bachelorabschluss noch ein Lehramtsstudium zu absolvieren, habe ich bereits vor Corona getroffen. Ich wollte nur einen Abschluss in der Tasche haben, bevor ich mich einer neuen Herausforderung stelle.

Gut vorbereitet durch die THB

Wie gut sehen Sie sich durch Ihr Studium an der THB vorbereitet für den Ernstfall Arbeitsleben?

Ajeti: Dank des Bachelors an der THB und vor allem durch die Module von Frau Prof. Dr. Lüthy konnte ich mir umfangreiches und praxisrelevantes Wissen aneignen. Sie war stets eine Inspiration und ein Segen für alle THB-Studenten.

Dürbusch: Da die THB relativ praxisorientiert ist und die Studenten auch ein Praxissemester absolvieren mussten, sehe ich mich relativ gut vorbereitet. Wenn ich eine Bewertung abgeben müsste, würde ich ca. 7 von 10 Punkten sagen.

Winzer: Ich sehe mich sehr gut vorbereitet, möchte mich aber noch weiter spezialisieren in dem Bereich Marketing.

Zessin: Würde ich mir nun eine Arbeit suchen, würde ich mich schon sehr gut vorbereitet sehen. Viele unserer Professoren in der Wirtschaft sind sehr motiviert und immer aktuell, was den Stoff anbelangt. Zudem kann man sich mit Fragen oder Problemen an sie wenden. Den Luxus hat man an großen Hochschulen, wo man nur eine Nummer ist, nicht.

Von Jürgen Lauterbach