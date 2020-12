Brandenburg/H

Auch in diesem Jahr verkauft der städtische Forstbetrieb in Brandenburg an der Havel Weihnachtsbäume aus dem Stadtwald. Es werden ausschließlich Blautannen angeboten. Jeder kann seinen Wunschbaum aussuchen und mit mitgebrachter Handsäge oder Axt fällen. Wem das zu beschwerlich ist, dem helfen die städtischen Waldarbeiter.

Die Möglichkeit, auf die Suche nach dem eigenen Baum zu gehen, gibt es am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 16 Uhr an der Weihnachtsbaumfläche am Fohrder Berg – stadtauswärts an der B 102 in Richtung Rathenow biegen Autofahrer am Ende des Waldes rechts ab und folgen den aufgestellten Hinweisschildern. Je nach Größe kostet ein selbst geschlagener Baum zwischen 15 und 25 Euro.

In der darauf folgenden Woche, von Montag, 14. Dezember, bis Samstag, 19. Dezember, werden täglich von 10 bis 17 Uhr bereits geschlagene Weihnachtsbäume am Forstbüro im Eichendorffweg 4a verkauft. Dann sind neben Blautannen auch Kiefern und Fichten im Angebot.

