Brandenburg/H

Die Adventszeit in Brandenburg an der Havel beginnt am Dienstagnachmittag nicht mit Glockengeläut, sondern mit dem Kreischen einer Kettensäge. Bevor die mächtige Nordmanntanne aus Werder an ihrem traditionellen Platz auf dem Katharinenkirchplatz aufgestellt werden kann, müssen die Mitarbeiter des Werderaner Tannenhofs zunächst den Stamm von den unteren Zweige befreien.

Der Weihnachtsbaum am Neustädtischen Markt ist in diesem Jahr eine kleine Besonderheit: Zum ersten Mal schmückt eine Nordmanntanne den Platz. In den zurückliegenden Jahren habe hier in der Regel eine Fichte gestanden, sagt Michael Kilian, der Vorsitzende des Brandenburger Gewerbevereins, der den Weihnachtsbaum in der Innenstadt auch in diesem Jahr den Brandenburgerinnen und Brandenburgern spendiert hat.

Kein feierliches Einschalten in der Corona-Pandemie

Die 14 Meter hohe Tanne wurde 1990 auf dem Gelände des Werderaner Tannenhofs gepflanzt. Das Saatgut stammt ursprünglich aus den Wäldern Georgiens. „Von Bäumen, die etwa 200 Jahre alt sind“, wie Karsten Perenz vom Werderaner Tannenhof erklärt. Binnen weniger Minuten haben er und seine Kollegen den Nadelbaum mit dem Ladekran aufgerichtet und den Stamm in die dafür vorgesehene „Hülse“ im Boden versenkt.

Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum an seinem Stammplatz neben dem Neustädtischen Markt aufgestellt. Quelle: Rüdiger Böhme

Steht die Nordmanntanne gerade, verkeilen die Tannenhof-Mitarbeiter das untere Ende des Baums mit Holz und ein paar Schlägen mit dem Vorschlaghammer. Am kommenden Montag, verrät Michael Kilian, soll der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Allerdings werde es in diesem Jahr kein feierliches Einschalten der Beleuchtung geben. Um keine größeren Menschenansammlungen in der Corona-Pandemie zu erzeugen, werde der Baum ohne großes Aufsehen eingeschaltet, so Kilian, wann, das bleibe sein Geheimnis.

Von Feliks Todtmann