Brandenburg/Havel: Weniger Diebe und Gewalttäter, aber mehr Betrüger

Brandenburg/Havel

Die statistisch erfasst Kriminalität war in Brandenburg an der Havel im vergangenen Jahr ähnlich rückläufig wie im gesamten Land Brandenburg. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik 2021 hervor, die das Polizeipräsidium an diesem Dienstagabend veröffentlicht.

Auffällig an den Angaben ist der Umstand, dass die Zahl der erfassten Fälle häuslicher Gewalt in der Stadt im Pandemiejahr 2021 nicht nennenswert gestiegen ist. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden in Brandenburg an der Havel relativ konstant zwischen 220 und 230 häusliche Auseinandersetzungen registriert.

Eine spürbare Steigerung dieser Fälle hat die Brandenburger Polizei dagegen im Umland der Stadt erfasst, im Einzugsgebiet der Polizeiinspektion, das weite Teile des Landkreises Potsdam-Mittelmark umfasst. In der Stadt und auf dem Land zusammen genommen rückte die Polizei im Jahr 2019 zu 346 Einsätzen wegen häuslicher Gewalt aus. Im Jahr 2021 waren es 414 solcher Einsätze.

Häusliche Gewalt ist kein eigener Straftatbestand

Allerdings ist nicht genau ersichtlich, wie aussagestark diese statistischen Angaben sind. Denn was als „häusliche Gewalt“ bezeichnet wird, ist kein eigenständiger Straftatbestand. Eine Straftat wie Körperverletzung kann bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme als „häusliche Gewalt“ klassifiziert werden. Das hängt aber von der Einschätzung der Beamten im betreffenden Einsatz ab.

Die Polizeistatistiker meinen mit häuslicher Gewalt „alle Formen physischer, sexueller und/oder psychischer Gewalt gegenüber Menschen und Sachen, die in enger persönlicher Beziehung zum Gewalttäter stehen.

Der aktuellen Kriminalitätsstatistik für Brandenburg an der Havel zufolge registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 67216 Straftaten. Im Jahr zuvor waren es 7141 gewesen. Ermittelt wurden 2623 Tatverdächtige, 72 mehr als im Vorjahr. Knapp dreiviertel der Verdächtigen sind Männer.

Fast 80 Prozent erwachsene Täter in Brandenburg an der Havel

Die Tatverdächtigen verteilen sich zu 4,6 Prozent auf Kinder, zu 8,6 Prozent auf Jugendliche, zu 7,9 Prozent auf Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) und zu 78,9 Prozent auf Erwachsene. Diese Verteilung entspricht ungefähr derjenigen in den Vorjahren.

Positiv fällt an der Polizeistatistik auf, dass die Zahl der Gewaltstraftaten im vergangenen Jahr verglichen mit 2020 offenbar erheblich zurückgegangen ist. Nämlich von 252 auf 169 Fälle in der Stadt. Rückläufig waren vor allem die Raubstraftaten und die schweren Körperverletzungen.

Weniger Einbrüche als 2019

Auch die Fälle von Diebstahl und Einbruch sind deutlich gesunken zwischen 2019 und 2021, nämlich von 2279 auf 1758 Fälle. Autoknacker haben im vergangenen Jahr deutlich seltener als früher zugeschlagen in Brandenburg an der Havel.

Dagegen verzeichnet die Brandenburger Polizei in der Stadt einen gewissen Anstieg der Rauschgiftkriminalität von 451 auf 520 Fälle in den Jahren 2019 bis 2021. Auch Betrüger und Fälscher waren häufiger am Werk, zumindest wenn man die statistisch erfassten Fälle zum Maßstab nimmt.

Die Polizei gibt die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte 2021 mit knapp 1300 an in Brandenburg an. Das sind 130 weniger als zwei Jahre zuvor.

Die Lage in der gesamten Polizeiinspektion Brandenburg

Was das weit in den Landkreis hineinreichende Einzugsgebiet der Polizeiinspektion angeht, sind ähnliche Tendenzen wie in der Stadt zu beobachten, vor allem der generelle Rückgang der Kriminalfälle. Die Aufklärungsquote ist in der Stadt mit knapp 60 Prozent etwas höher als im gesamten Inspektionsgebiet, wo sie bei 57,2 Prozent liegt.

Der Rückgang bei Diebstahls- und Gewaltdelikten im bis Beelitz reichenden Inspektionsgebiet entspricht der Entwicklung in der Stadt. Das Gleiche gilt für die leichte Zunahme bei Betrugsfällen. Bei Drogenkriminalität registriert die Inspektion insgesamt kaum eine Veränderung.

Von Jürgen Lauterbach