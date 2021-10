Brandenburg/H

Mit wem und mit wie vielen wird Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) künftig das Rathaus führen? Die Kommunalaufsicht des Innenministeriums hat angekündigt, den Beschluss der SVV vom Juni zu beanstanden, als diese ohne Vorlaufzeit entschied, dass das Rathaus künftig nicht vier, sondern nur drei Beigeordnete haben soll.

Das hat zur Folge, dass sich die Stadtverordneten auf der Sitzung am Mittwoch erneut mit dem Thema beschäftigen. Allerdings steht nicht zu erwarten, dass die Mehrheit der 46 Stadtverordneten ihre Meinung ändert. Die FDP-Fraktion hat deshalb am 13. Oktober unter Verweis auf das Schreiben der Kommunalaufsicht einen neuen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung eingereicht, der erneut die Stellenreduzierung zum Inhalt hat.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie die MAZ erfuhr, werden die CDU, die SPD, die AfD und die Grünen nun wieder beschließen, dass neben Scheller drei Beigeordnete die Verwaltung führen. Die Freien Wähler werden dagegen stimmen. Der Grund: Ohne vierte Stelle stirbt ihr Traum eines eigenen Beigeordneten.

Da die Stelle des 1. Beigeordneten mit dem parteilosen Michael Müller besetzt ist, werden in naher Zukunft also zwei neue Beigeordnete zu besetzen sein. Seit der Bundestagswahl Ende September sind deshalb die CDU mit dem Oberbürgermeister auf der einen und die SPD und die Grünen auf der anderen Seite zumindest indirekt im Gespräch.

Seit Wochen laufen vorsichtige Gespräche

Bereits zwei Tage nach der Bundestagswahl hatten sich die CDU-Vorsitzende Dietlind Tiemann und ihr SPD-Pendant Daniel Keip zu Gesprächen getroffen. Wie berichtet, wollen Scheller und die CDU den Vize-Landrat des Landkreises Jerichower Land Thomas Barz (CDU) als Beigeordneten.

Eine Ausschreibung hatte Scheller für die Ressorts Finanzen und Beteiligungen sowie Feuerwehr und Rettungsdienst bereits veröffentlicht. Diese Funktionen erfüllte Barz zum Teil auch in seiner bisherigen Funktion.

Werden es Oberbürgermeister Steffen Scheller (rechts) und die CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann schaffen, Gräben zuzuschippen? Quelle: André Wirsing

Der Wunschkandidat Barz hatte sich dann auch in den Bewerbungsgesprächen durchgesetzt und steht nun auf Abruf. Denn bisher fehlt Scheller die Mehrheit in der SVV, um Barz vorzuschlagen und dann wählen zu lassen.

Für eine Mehrheit jenseits der AfD benötigt er zwei weitere Partner. Die Linken haben abgewunken. Da bleiben zum einen die SPD als zweitstärkste Kraft sowie die Grünen und die FW. Die Freien Wähler dürften kaum als Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung stehen. CDU und FW haben allein keine Mehrheit.

Die Grünen würden wohl mitmachen

Die Grünen hatten im Frühjahr signalisiert, dass sie an einer Zusammenarbeit in klar umrissenen Projekten bereit seien – auch ohne eine Beigeordnetenstelle. Die Einbindung der Grünen scheiterte bis dato aber an der Ablehnung der Partei durch die CDU und insbesondere an deren Vorsitzender.

Inzwischen, so sagt Keip, scheine auch bei Tiemann die Erkenntnis zu reifen, dass das Rathaus eine Spitze braucht, die „auch mal gestaltet und nicht nur verwaltet.“ Da Scheller „keine Berührungsängste mit den Grünen hat und nichts mit der AfD macht“, werde die CDU an SPD und Grünen nicht vorbeikommen, ist Keip überzeugt.

Gravierender Bedeutungsverlust der CDU in Bund, Land und Stadt

Der Bedeutungsverlust, den die CDU bei den zurückliegenden Wahlen zur Kenntnis habe nehmen müssen, werde hoffentlich ein Umdenken bewirken, meint der SPD-Mann. Legt aber gleichzeitig den Finger in die Wunde: „Dafür muss innerhalb der Brandenburger CDU die Machtfrage gestellt und beantwortet werden. Also wer hat das Sagen: Tiemann oder Scheller?“

Und wer hat in der SPD das Sagen? Die Fraktionsvorsitzende der SPD, Britta Kornmesser, hatte – was manchem SPD-Genossen bitter aufstieß – Keips Urlaub genutzt um mit Scheller zu verhandeln. Man wolle ihn unterstützen und habe, so soll sie Scheller wissen lassen haben, auch eine SPD-Kandidatin gefunden, die geeignet sei.

Wieder fällt in der SPD der Name Susanne Fischer

Mehrfach fiel seither parteiintern der Name Susanne Fischer. Sie hat eine leitende Funktion innerhalb der Brandenburger Polizei, gilt als führungsstark und soll erstmals schon im Frühjahr 2021 angesprochen worden sein. Darauf hingewiesen, wollte Keip die Personalie weder bestätigen noch dementieren, doch innerhalb der CDU kursiert der Name bereits seit Wochen. Es gäbe auch „andere gute Kandidaten“, sagt Keip.

„Wir sind interessiert daran, Verantwortung zu übernehmen und die Stadt zu gestalten“, betont er. Die Partei habe grünes Licht dafür gegeben, einen erneuten Anlauf für eine Zusammenarbeit mit CDU und Grünen zu machen.

Die Frage bleibt, was wird aus Daniel Keip selbst? Dass die SPD überhaupt mit der CDU über eine Zusammenarbeit nachdenkt, hängt mit seinem beständigen Werben für die Annäherung und seiner Bereitschaft zusammen, selbst Verantwortung im Rathaus zu übernehmen. Er galt als Beigeordneter gesetzt und ließ auch noch vor wenigen Wochen sein Interesse an einem Neustart des Verfahrens erkennen. Aktuell, sagt Keip, habe er kein Interesse.

Von Benno Rougk