Der Blumenschmuck auf der Havel, den Seen und Gräben ist schon eine Pracht. Mit weißen Blüten legt sich die Seerose auf die grünen Blätter. Knubbelige gelbe Blüten schiebt die Teichrose zwischen den Blättern in die Höhe. Wer das Schauspiel nur vom Ufer aus betrachtet, kann sich ungestört daran erfreuen. Für Wasserfahrer dagegen wachsen mit jeder Rose die Probleme. Denn es kann teuer werden.

Auf Instagram bat die Stadtverwaltung am 5. Juli: „Gebt bei euren Touren mit SUP, Kanu, Kajak und Boot bitte auf die Pflanzen acht und umfahrt die Schwimmblattgesellschaft sorgfältig. Lustiges Wort, oder?“ Das lustige Wort sollte man sich merken, denn „das würdet ihr noch mal auf eurem Bußgeldbescheid finden, den ihr bekommen würdet, wenn euch jemand beim Kollidieren mit Seerosen erwischt“.

Zur Galerie Mehr und mehr Seerosen und Teichrosen bestimmen das Bild auf der Havel in der Stadt Brandenburg und auf den angrenzenden Gewässern. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen.

Und was kostet der Spaß? Die Anfrage der MAZ vom 6. Juli ist – nach mehrfacher Nachfrage – dann doch am Freitag, 27. August, beantwortet worden. Der Bußgeldkatalog des Landes Brandenburg gebe einen sehr weiten Rahmen, teilt Kirstin Ohme mit, zuständig bei der Stadtverwaltung für Umwelt und Naturschutz. Und: „Die Höhe der Bußgelder könnte sich auf 50 bis 3500 Euro belaufen, es würde sich immer um eine Einzelfallentscheidung handeln.“

Auf den Instagram-Post reagierte vor sieben Wochen ein Follower. Seine Frage: „Wie sollen die Menschen bei der aktuellen Ausbreitungssituation Kollisionen verhindern? Bootsanleger wuchern zu, der Pumpergraben ist fast dicht.“ Eine Reaktion bekam der Follower bis heute nicht.

Gewässer in Brandenburg an Havel wachsen allmählich zu

In der Tat schießen die streng geschützten Pflanzen mächtig ins Kraut. An der Mündung des Pumpergrabens in die Havel ist das grüne Feld nahezu geschlossen. Die Boote am Anleger der Kleingartensparte „Kleins Insel“ dümpeln friedlich in einem Seerosenfeld. Der Jacobsgraben scheint an manchen Stellen zuzuwachsen. An der Luckenberger Brücke gedeihen die Pflanzen immer weiter in Richtung Fahrrinne.

Werner Lehmann beobachtet diese Veränderungen seit langer Zeit. Der 80-Jährige lebt am Mühlendamm und angelt gern, meist hinter seinem Haus mit Blick auf die Niederhavel und den Pfaffekai. „Die See- und Teichrosen werden immer mehr.“ Die Wärme und die geringe Fließgeschwindigkeit der Havel, verursacht durch wenig Wassernachschub, würden die Ausbreitung begünstigen, ist er überzeugt.

Das Kreuzfahrtschiff Johannes Brahms legt am Pfaffekai an. Quelle: Heiko Hesse

Für die Niederhavel hinter seinem Haus macht Lehmann eine weitere Ursache aus: die großen Kreuzfahrtschiffe, die am sogenannten Pfaffekai anlegen. Die „Johannes Brahms“ etwa ist 82 Meter lang und 9.50 Meter breit. „Wenn diese großen Schiffe auf der Stelle drehen, schieben sie Schlamm und Kraut nach außen“, sagt Lehmann. Die Folge: Abseits der Fahrrinne wird die Havel immer flacher, was die Wasserrosen freut

Die Kanuten, die am Mühlendamm in Richtung Stadtkanal oder Vorstadtschleuse starten, müssen inzwischen einen beachtlichen Bogen um die beiden wachsenden „Schwimmblattgesellschaften“ schlagen. Soll das Kraut ungehindert weiter sprießen? Die Stadt Brandenburg jedenfalls fasst diese Pflanzen nicht an: „Die weißen Seerosen (Nymphaea albe) und die gelben Teichrosen (Nuphar lutea) sind nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Arten“, informiert Kirstin Ohme. Weiter schreibt sie: Laut Bundesnaturschutzgesetz „ist es verboten, wildblebende Pflanzen solcher Arten aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Dies kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden“.

Die Fahrrinnen in Brandenburg an der Havel bleiben frei

Dem Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt (WSA) Spree-Havel ist das „verstärkte Auftreten von Seerosen aus anderen Jahren in unterschiedlichen Ausmaßen bekannt“, teilt Heiner Schäfer, Leiter des Außenbezirks Brandenburg, der MAZ am 8. Juli mit. „In Bereichen der Bundeswasserstraßen, in denen Seerosen dicht an der Fahrrinne oder sogar zum Teil in die Fahrrinne wachsen, wird ein weiteres Ausbreiten alleine schon durch den hier regelmäßig durchgehenden Schiffsverkehr der Berufs- und Freizeitschifffahrt unterbunden“, berichtet er.

Konkret gehe es zum Beispiel um den Brandenburger Stadtkanal oder Teilbereiche der Brandenburger Niederhavel. Hand werde die Behörde nicht anlegen: „Maßnahmen gegen ein weiteres Ausbreiten von Seerosen sind vom WSA nicht vorgesehen“, schreibt Schäfer.

Angler Werner Lehmann sieht die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Er freue sich über die weißen Blüten der Seerosen, auch wenn die gelbe Teichrose mehr und mehr die Oberhand gewinne. Im vergangenen Jahr habe er in dem großen Feld am Mühlendamm das Brüten eines Haubentauchers beobachten können. Da aber die Ufer immer flacher werden, „werden die See- und Teichrosen immer weiter zunehmen“. Ein Verkrauten der Havel stimme ihn nicht froh.

Ein Fischreiher hält am Mühlendamm Ausschau nach Futter. Quelle: Heiko Hesse

Für den Wassersport sieht Umweltfachfrau Ohme keine Probleme. Aus ihrer Sicht gebe es keine besonderen Einschränkungen, man müsse nur um die Felder herumpaddeln und vorsichtig sein. Und was ist mit den Bootsanlegern, die zuwuchern? „Genehmigte Liegeplätze dürfen natürlich weiterhin genutzt werden.“

