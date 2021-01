Brandenburg/H

Das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg reagiert auf den MAZ-Beitrag „ Klinikum Brandenburg: Pflegerin infiziert sich trotz Corona-Impfung“ und stellt seine Sicht des Geschehens dar.

Wie berichtet hatte die Pflegerin sich elf Tage nach ihrer ersten Corona-Impfung mit dem Virus infiziert.

Ministeriumssprecher Gabriel Hesse argumentiert, die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, sei bei den gegen den Erreger geimpften Menschen je nach Impfstoff um 95 beziehungsweise 94 Prozent geringer als bei den nicht geimpften Menschen. „Das sind sehr hohe Werte im Vergleich zu anderen Impfungen“, versichert Hesse.

Vor der Impfung infiziert

Bezogen auf die erwähnte Pflegerin des städtischen Klinikums erklärt das von Ursula Nonnemacher ( Bündnisgrüne) geführte Ministerium, dass Personen, die nach einer Impfung an Covid erkranken, bereits vor der Impfung infiziert gewesen sein könnten. Denn nicht immer seien Symptome festzustellen. Über diese Möglichkeit hatte auch die MAZ berichtet.

Die mittlere Inkubationszeit bei dem Erreger beträgt fünf bis sechs Tage. Wer geimpft wurde, könne sich kurz nach der Impfung angesteckt haben.

Eine Wirkung der Impfung tritt den Angaben zufolge in der Regel ein 10 bis 14 Tage, nachdem die erste Impfstoffdosis verabreicht wurde. Ein ungefähr 95-prozentiger Impfschutz ist nach der zweiten Impfung erreicht. Das wäre nach sieben Tagen bei dem Biontech-Impfstoff und nach 14 Tagen beim Moderna-Impfstoff.

7 und 14 Tage

Für einen ausreichenden Impfschutz müsse der Impfstoff, so heißt es, zweimal verabreicht werden. Der in den klinischen Prüfungen dargestellte Impfschutz wurde ab dem Zeitpunkt sieben Tage (Comirnaty, Biontech) und 14 Tage (Impfstoff Firma Moderna) nach der zweiten Impfung berechnet.

Weil die sogenannte mRNA-Impfung keinen 100-prozentigen Schutz garantieren kann, hält es das Ministerium im Fall der Brandenburger Pflegerin auch für möglich, dass sich eine Person trotz Impfung infiziert.

Impfdurchbruch

In der Regel verlaufe die Erkrankung bei diesem sogenannten Impfdurchbruch dann mit milderen Symptomen oder sogar ohne Symptome.

Wer von einer SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19 genesen ist, verfüge zumindest vorübergehend über einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung.

Keine konkreten Erfahrungen

Keine Erfahrungen hat das Ministerium in Bezug auf konkrete Personen im Land Brandenburg, die sich trotz Impfung infiziert haben. Ebenso wenig scheint im Land darüber bekannt zu sein, inwiefern diese geimpften und infizierten Brandenburger in der Folge mildere Symptome oder einen asymptomatischen Krankheitsverlauf erlebt haben.

Ebenso fehlt es an konkreten Erkenntnissen darüber, inwiefern von der Covid-Krankheit genesene Brandenburger dann vor einer Neuinfektion geschützt sind.

Gabriel Hesse weist darauf hin, dass noch keine ausreichenden Daten über die Dauer und Qualität des Schutzes vorliege. Die Ständige Impfkommission sehe daher grundsätzlich die Notwendigkeit einer Auffrisch-Impfung auch nach durchgemachter Infektion mit dem Virus.

Zu welchem Zeitpunkt diese Auffrischung aber fällig wird, lasse sich noch nicht sagen.

Ministerium: Im Piter-Heim wird geimpft

Das Ministerium geht außerdem noch auf die MAZ-Berichterstattung ein zu den ausgefallenen Impfterminen in Pflegeheimen der Stadt. Der Sprecher bestätigt, dass die Termine im Clara-Zetkin-Heim, im Haus am Mariengrund und im Alloheim am Plauer Torturm verschoben wurden.

Im Martha-Piter-Heim würde der Termin aber wie geplant stattfinden.

Die Gesundheitsministerin steht inzwischen in der Kritik wegen des schleppenden Impfstarts gerade in Pflegeheimen und Kindereinrichtungen.

Von Jürgen Lauterbach