Brandenburg/H

Corona-Testergebnisse sind nicht auf Knopfdruck zu haben. In den Laborräumen in der Hochstraße wird hart gearbeitet, damit die Menschen in Brandenburg an der Havel und weit darüber hinaus erfahren, ob ihre PCR-Tests positiv oder negativ sind.

Hinter den Brandenburger Labormedizinern und biologisch-technischen Assistentinnen liegt ein aufregendes Jahr, gespickt mit immer neuen Herausforderungen. „Seit zwei bis drei Monaten haben wir ein Stadium erreicht, in dem wir stabil produzieren können, ohne uns durch den Alltag zu improvisieren“, sagt Oliver Frey.

Der Professor leitet das Institut für Laboratoriumsmedizin des Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel. „Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass wir einmal 500 PCR-Testungen auf das Covid-19-Virus pro Tag vornehmen würden, hätte ich das nicht geglaubt“, versichert der Laborleiter. In Hochzeiten sind es sogar täglich 700 Corona-Testauswertungen gewesen.

Prof. Dr. med. Oliver Frey leitet das Institut für Labormedizin in Brandenburg an der Havel Quelle: Rüdiger Böhme

Bis zum 18. April 2021 hat das Brandenburger Labor 163.345 PCR-Tests vorgenommen, berichtet Frey. Täglich kommen etwa 500 neue hinzu, von denen nach bisheriger Erfahrung etwa jeder zehnte einen Befund aufweist. Auf fast jedes positive Ergebnis folgt ein Anruf mit Nachfragen. Reichlich Arbeit also.

Der Laborchef lobt sein „tolles Team“. Alle hätten durchgehalten, arbeiten seit einem Jahr am Limit, damit die Gesundheitsämter in Brandenburg an der Havel, Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Havelland und mitunter auch Sachsen-Anhalt schnell und zuverlässig die in der Pandemiebewältigung so wichtigen Testergebnisse erhalten.

Es war im vergangenen Jahr nicht gerade so, dass bei den ersten Tests am 16. März 2020 die Maschinen nur angeworfen werden mussten. Es war die Zeit, in der die Anforderungen wuchsen und die Versorgung mit Verbrauchsmaterial immer schlechter wurde.

Zur Galerie Bis zu 92 Proben von PCR-Testungen werden im Medizinlabor in der Hochstraße extrahiert und pipettiert. 24 bis 48 Stunden werden bis zum Ergebnis benötigt.

Es fehlte an einfachen Dingen wie Pipettenspritzen, Aufreinigungskits, Tupfern, Plastikmaterial. „Jede Woche ein neuer Engpass, wir wussten nie, wie es in der nächsten Woche weitergehen würde“, erzählt der Professor für Laboratoriumsmedizin, der sich an DDR-Zeiten erinnert fühlte.

Das Labor sei von einer Technik zur anderen gesprungen, um handlungsfähig zu bleiben. Bestellt wurde quer durch Europa – natürlich in Konkurrenz zu anderen Labors. Unterstützung kam vom Oberbürgermeister und von der Geschäftsleitung des Klinikums. Denn die Laborexperten wollten und mussten ihre Abläufe stärker automatisieren.

Der erste Pipettier-Roboter traf im September ein, der zweite ließ auf sich warten. Außerdem benötigt dieser Roboter zu viel Zeit für die beiden wesentlichen Schritte der Testvorbereitung: die Extraktion, also das Herausziehen der Erbinformation aus der flüssigen Probe, und das Pipettieren der einzelnen Proben, um sie in größeren Mengen gleichzeitig auswerten zu können.

Zu 95 Prozent die britische Variante

Mit dem zusätzlichen Extraktionsgerät, mit Mühe aus Fernost beschafft, lassen sich die Arbeitsschritte so organisieren, dass inzwischen 92 Proben auf einmal vorbereitet und im folgenden Schritt ausgewertet werden können.

Die technische Ausstattung ist aber nur die eine Seite der Testarbeit im Labor. Bekanntlich treten im Verlauf der Pandemie neue Virus-Mutanten auf. Im Brandenburger Labor sind inzwischen 90 bis 95 Prozent der positiven Testergebnisse auf die britische Variante zurückzuführen.

Zunehmend junge Leute

Zunehmend sind jüngere Leute betroffen, die Viruslasten sind höher geworden, berichtet Laborchef Frey. Er ist froh, dass die noch gefährlicheren Virusvarianten aus Südafrika und Brasilien in seinem Labor noch nicht festgestellt wurden. Aber das Testverfahren wird mit einer steigenden Zahl an Sars-Covid-19-Mutationen aufwendiger.

Stabil läuft die Covid-19-Arbeit im Medizinlabor des Klinikums inzwischen. Weil Vorrat angeschafft wurde, waren die Brandenburger auch nicht wie andere betroffen vom Lieferengpass nach der Havarie im Suezkanal.

Doch das Laborleben besteht weiterhin darin, sich an die ständig ändernde Bedingungen anzupassen. Zum Beispiel an die Testverordnungen, die Gesundheitsminister Jens Spahn immer wieder ändert.

42 Euro pro PCR-Test

Die Folge: Das Labor muss seine EDV jedes Mal umstellen und die Scanner auf den neuesten Stand bringen, damit die Gesundheitsämter die Laborergebnisse nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben erhalten.

200.000 Euro hat das Labor mithilfe des Klinikums in neue Geräte investiert. Der Umsatz ist durch Corona gestiegen, denn pro PCR-Test gibt es 42 Euro bei etwa 12 Euro Verbrauchsmaterialkosten.

Andere Arbeit darf nicht liegenbleiben

Auch wenn Corona im Fokus steht, die Testungen auf dieses Virus machen nur einen Teil der Arbeit im Institut für Labormedizin aus. Nach wie vor erhält das Labor auch Proben, bei denen es um etwas ganz anderes geht: um Herzinfarkte, Blutgerinnung und Krebs zum Beispiel.

Das Licht am Ende des Corona-Tunnels ist bekanntlich noch nicht zu sehen. Oliver Frey versichert glaubhaft: „Wir wären froh, wenn es vorbei wäre.“

Von Jürgen Lauterbach