Brandenburg/H

Auszubildende in der Pflege fliegen den Einrichtungen nicht gerade zu. Das Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg an der Havel mit seinen Häusern Martha Piter und Clara Zetkin geht daher systematisch auf Nachwuchssuche.

Zum Ausbildungsstarttermin am 1. April ist das gelungen, berichten Prokuristin Katrin Haladyniak und Ausbildungskoordinatorin Franziska Hellwig.

Fünf junge Frauen haben zu dem üblichen Starttermin im Herbst ihre Ausbildung zu Pflegekräften in den beiden Brandenburger Heimen nun schon im Frühjahr begonnen. Sie sind „zwischen 16 Jahren und 40 plus“ alt, heißt es. Fortgeschrittenes Alter steht der Ausbildung also nicht im Wege.

Wer im Clara-Zetkin- oder Martha-Piter-Heim lernt, weiß in aller Regel schon, was auf ihn oder sie zukommt. „Unsere Auszubildenden haben in aller Regel schon ein Praktikum bei uns gemacht oder ein freiwilliges soziales Jahr“, erklärt Katrin Haladyniak. Das sei sinnvoll, denn: „Pflege kann nicht jeder.“

Praktikanten und Quereinsteiger

Ein erster Kontakt zu jungen Leuten entsteht oft in Schulen, in die Franziska Hellwig regelmäßig geht, wenn keine Pandemie dem im Wege steht. Mit Info-Material und einem mithilfe von Bewohnern erstellten Video wirbt die Alteneinrichtung für sich.

Wegen pandemiebedingter Kurzarbeit im bisherigen Unternehmen werden manche Menschen auf die Altenpflege aufmerksam, in der ständig Kräfte gesucht werden. Eine Möglichkeit für Quereinsteiger also.

Von der Hilfs- zur Fachkraft

Keineswegs ausgeschlossen ist es den Angaben zufolge, von einer Pflegehelfertätigkeit in die dreijährige Ausbildung zu wechseln, für die als Mindestalter 16 Jahre gilt. So können Hilfs- zu Fachkräften werden. Im ersten Jahr erwartet die Auszubildenden übrigens eine Vergütung von rund 1000 Euro.

Insgesamt ist der Ausbildungsmarkt in den Coronajahren 2020/21 relativ entspannt. In Brandenburg an der Havel und dem Umland sind nach aktuellsten Zahlen der Arbeitsagentur 516 Ausbildungsstellen gemeldet, etwa 40 weniger als im Vorjahr.

Allein in der Stadt sind der Arbeitsverwaltung seit Oktober 384 Lehrstellen bekannt und 300 Bewerber. Das sind rund zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Von den Bewerbern waren Ende März knapp 190 noch unversorgt, 242 Lehrstellen waren zu dem Zeitpunkt nicht besetzt.

Freie Lehrstellen

Freie Ausbildungsstellen sind besonders noch in den Berufen Industriemechaniker und Mechatronikerin, Kauffrau im Einzelhandel und Verkäufer zu besetzen. Aber auch in der öffentlichen Verwaltung werden Ausbildungsstellen als Verwaltungsfachangestellte in der Kommunalverwaltung angeboten.

Die Berufsberatung in den Jugendberufsagenturen ist Montag bis Freitag von 11 – 16 Uhr zu erreichen unter der kostenfreien Nummer 0331 / 8 80 50 00.

Von Jürgen Lauterbach