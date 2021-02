Brandenburg/H

Nach den dramatischen Stunden am Montagabend an der Malge sind Mutter und Kind nach einer Nacht im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel wohlauf. Auch die Polizei bestätigt den guten Gesundheitszustand.

Hinter der jungen Frau und dem kleinen Mädchen liegen eine stressige Geburt und der folgende Einsatz von Rettungskräften und Polizei. Aber ungeschützt im Freien war das Neugeborene laut Polizei zu keiner Zeit.

Wie die MAZ bereits berichtete, hatte besagte junge Frau die Brandenburger Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr zu einem Haus an der Malge gerufen, also in die Nähe des Stadtteils Wilhelmsdorf.

Dem kleinen Mädchen geht es gut

Zunächst berichtete die Anruferin, sie habe ein kurz zuvor entbundenes Baby in der Nähe ihres Wohnhauses im Freien gefunden. Rettungskräfte nahmen den zwar gut eingewickelten, aber stark unterkühlten Säugling kurz darauf in Empfang und brachten ihn zur Versorgung zu den Kinderärzten des städtischen Klinikums.

Als der Kriminaldauerdienst die Frau näher befragte, räumte sie ein, dass sie selbst die Kindesmutter sei. Daraufhin wurde auch sie zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Geburt und die Selbstentbindung hat sie offenbar ebenso gut überstanden wie ihre Tochter. Das kleine Mädchen ist nach einer offenbar normalen Schwangerschaft nach neun Monaten auf die Welt gekommen.

Nach unbestätigten Informationen soll die Mutter ihr Kind im Krankenhaus auch schon wieder in den Arm genommen haben. Die Polizei wird die niedergekommene Frau vernehmen, sobald ihr Gesundheitszustand das zulässt.

22 Jahre alte Berlinerin

Nach Informationen der MAZ handelt es sich bei der 22 Jahre alten Frau um eine Berlinerin, die zurzeit einen auf dem Campingplatz an der Malge gelegenen Bungalow bewohnt. Soweit bekannt, lebt ihre Mutter in der Nachbarschaft.

Die offenbar alleinerziehende Frau, die bereits ein Kind hat, war allem Anschein nach allein, als sie das Kind selbst entbunden hat. Was sie zur Geheimhaltung und dem Notruf bewogen hat, hat die Polizei die Frau auch gefragt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Heiko Schmidt wollte sie aus persönlichen Gründen die Geburt ihres Kindes nicht bekannt geben und täuschte deshalb vor, das Baby gerade im Freien gefunden zu haben.

Großeinsatz ausgelöst

Die womöglich also überforderte Frau löste in jedem Fall einen intensiven Großeinsatz aus. Polizeibeamte setzten alles daran, die mutmaßliche Mutter des Mädchens draußen in der nächtlichen Kälte aufzuspüren.

Die Polizisten wollten sie möglichst schnell in Sicherheit bringen, wohl wissend, in welcher Lebensgefahr sich eine Frau in einer solchen Lage nach der Entbindung befinden könnte. Denn die Wahrheit war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Beamten setzten Fährtenhunde ein, suchten bei eisiger Kälte im Umkreis und sicherten Spuren. Aufatmen konnten sie, als sie Mutter und Kind in Sicherheit wussten.

Vortäuschung einer Straftat

Nach dem Notruf am Montagabend ermittelt die Polizei gegen die Mutter des Kindes, weil der Verdacht besteht, dass sie Straftaten vorgetäuscht hat. Denn sie hatte gegenüber der Polizei zunächst angegeben, sie habe ein fremdes, neugeborenes Baby im Freien gefunden.

Damit könnte sie mehrere Straftatbestände vorgetäuscht haben. Polizeisprecher Heiko Schmidt nennt die Kindesaussetzung. Zudem habe der Notruf umfangreiche polizeiliche und kriminalpolizeiliche Maßnahmen ausgelöst.

Jugendamt Berlin wird verständigt

Wie es mit Mutter und Kind weitergeht, wird sich voraussichtlich erst in den nächsten Tagen und Wochen ergeben. Das städtische Jugendamt in Brandenburg ist in diesem Fall nicht zuständig, weil die Mutter Berlinerin ist. Daher wird die Jugendbehörde der Bundeshauptstadt eingeschaltet.

Die strafrechtlichen Konsequenzen lassen sich ebenfalls noch nicht absehen, darüber wird die Staatsanwaltschaft Potsdam befinden.

Wenn am Ende niemand zu Schaden gekommen ist, die junge Frau nicht vorbestraft ist und die Behörde eine Notlage mit Überforderung annehmen sollte, könnte sie auch straffrei aus der Sache herauskommen. Denn sie hat vieles dafür getan, dass ihr Kind bei aller Dramatik unversehrt geblieben ist.

Von Jürgen Lauterbach