Brandenburg/Havel: Wie sich Edelsteine und Kaffeetassen drucken lassen

Wer das Wort Drucken hört, denkt in erster Linie an Papier und Farbe oder Druckerschwärze. An Zeitungen, Zeitschriften, Bücher.

Wissenschaftler und Unternehmer beschäftigen sich inzwischen mit der dreidimensionalen Art des Druckens: mit 3-D-Drucken. Aus ihren Apparaten kommen nicht beschriftete Seiten von Papier zum Vorschein, sondern Gegenstände: vom Werkzeug bis zum Schmuckstück.

Schnelleres Verfahren

Ein Professor der Technischen Hochschule Brandenburg an der Havel (THB) und das neu gegründete Unternehmen Xolo GmbH aus Berlin-Adlershof setzen dem 3-D-Verfahren inzwischen noch eine honiggelbe Krone auf.

In ihrem Lichtdruckverfahren geht alles schneller als mit anderen 3-D-Druckmethoden, in denen eine Schicht auf die andere gesetzt wird, ehe nach langer Zeit das fertige Teil zum Vorschein kommt.

Honigartiges Molekülgemisch

Laserstrahlen machen das honigartige Molekülgemisch hart und beschleunigen damit den Prozess des gegenständlichen Druckens.

„Es ist ein effektvolles Schauspiel aus farbigem Licht und könnte den 3D-Druck revolutionieren“, schwärmt die THB in einer Pressemitteilung über das neuartige Verfahren namens „Xolographie“.

Martin Regehly ist Professor für Grundlagen der Augenoptik und optische Gerätetechnik an der TH Brandenburg. Quelle: THB

Einen Grund, stolz zu sein, haben die Hochschule und ihre Optik-Professor Martin Regehly allemal. Denn sein Aufsatz, den er mit anderen Autoren über die „Xolographie für volumetrisches 3-D-Drucken“ geschrieben hat, ist kurz vor Weihnachten in „Nature“ erschienen.

Veröffentlichung in „Nature“

Nature erschien erstmals 1869 und gilt bis heute als die weltweit wichtigste Zeitschrift für (natur-)wissenschaftliche Beiträge und führendes Magazin für neueste Forschungsergebnisse. Dort zu veröffentlichen ist für Forscher wie ein Ritterschlag und führt zu hoher Beachtung in akademischen Kreisen.

Bei der Xolographie wird flüssiges Harz unter der Einwirkung von Licht verfestigt, schreibt THB-Sprecherin Bianca Kahl in ihrer Mitteilung. Objekte werden nicht mehr Schicht für Schicht erzeugt.

„Vielmehr strahlen wir farbiges Licht in ein freies Harz-Volumen und erhärten so die gewünschte Form“, zitiert die Sprecherin Martin Regehly, der an der THB im Fachbereich Technik als Professor für Grundlagen der Augenoptik und optische Gerätetechnik lehrt.

Druckermodell auf dem Markt

Der Fachbereich plant den Angaben zufolge, weitere Forschungen auf das neu entwickelte Verfahren aufzubauen.

Das Verfahren der Xolographie entwickelte Regehly zwei Jahre lang mit dem Berliner Chemieprofessor Stefan Hecht und dem Unternehmensgründer Dirk Radzinski. Regehly: „Was früher Stunden dauerte, geschieht nun innerhalb kurzer Zeit.“ Es gebe sogar schon den passenden Drucker dafür.

Das Modell „Xube“ ist 50 mal 50 Zentimeter groß, hat die Form eines Kubus und wird seit wenigen Wochen von dem eigens gegründeten Unternehmen Xolo GmbH in Berlin Adlershof angeboten.

Den „weltweit ersten“ Volumendrucker vermarktet das Unternehmen mit dem Argument, dass er „beliebige Geometrien in der Größe einer Kaffeetasse“ erzeugen könne.

Von Jürgen Lauterbach