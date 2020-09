Brandenburg/H

Am Wochenende war es endlich soweit: 50 Jahre nach der Einschulung trafen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der früheren Brandenburger POS Karl Liebknecht zu einem großen Fest. Bis dahin war es ein schwieriger Weg für die Veranstalter. Die Mitschüler mussten ebenso gesucht und gefunden werden wie ein Raum. Hier half Sven Rohde von der Jedermann-Gruppe aus, der den Feiernden das Light House für die Feierstunde zur Verfügung stellte, da die Schule selbst nicht als Veranstaltungsort genutzt werden durfte.

50 Jahre Geschichte

Am Bahnhof trafen sich alle unter Einhaltung des Mindestabstandes und konnten diesen Tag besonders festlich auch mit Unterstützung des Fördervereins der Luckenberger Schule – die heute die frühere Liebknecht-POS ist – vertreten durch Herrn Nachtigal begehen. Nach der Begrüßung durch Nachtigal und der Vorstellung des Fördervereins unterstützt durch eine Fotopräsentation und einen Streifzug durch die Jahre von 1970 bis 1980 der Schulzeit, welche auch dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zauberte, war es soweit.

Nun meldeten sich die ehemaligen Schüler und gedachten zuerst ihren Mitschülerinnen und Mitschüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Tag nicht mehr erleben durften. Für Emotionen und Tränen sorgte dann das Lied „Als du gingst“ von Lina Maly, welches live von Antigona Lule Isakowska begleitet von Herrn Nachtigal gesungen wurde. Das Bandprojekt der Luckenberger Schule mit dem Namen „Artis“ war ein Höhepunkt des Tages!.

Lehrer von damals dabei

Danach wurden alle Lehrer begrüßt, die sich ebenfalls auf diesen Tag sehr gefreut hatten und gekommen waren. Die ehemaligen Schüler bedankten sich mit kleinen Präsenten bei ihnen für die tolle Zeit und das sie sich so dafür eingesetzt hatten, bei ihren Schützlingen Grundsteine für das spätere Leben zu legen.

Folgende Lehrer waren dabei: Frau Starke, Herr Schwarz, Frau Theiß, Herr Schewski, Frau Drohbusch, Frau Falkenberg und Frau Pollock. Im Anschluss daran gab es eine kleine Überraschung für den Förderverein der Schule. Alle Schüler des Abschlussjahres 1980 hatten Geld gesammelt und konnten dem Förderverein vertreten durch Herrn Nachtigal einen Scheck in höhe von 620,00 Euro überreichen bevor „Artis“ erneut spielte.

Spenden für die Schule

Auf der großzügigen Terrasse des Light Houses gab es zum Gläschen Sekt noch einen Auftritt der besonderen Art von Luca Schröder, welcher atemberaubende Podest Akrobatik,präsentierte.

Im Anschluss bedankten sich alle mit einem Spendenscheck für den Brandenburger Hospiz In Höhe von 250 Euro welcher vom Geschäftsführer Sven Rohde im Empfang genommen wurde.

Party in Plaue

Im Anschluss wurde dann im Plauer Lindenhof gefeiert. Hier gab es Stand Up Comedy mit „Renate und Andrea“. Zur Späteren Stunde gab es noch eine Tanzeinlage der besonderen Art. Männer in Ballerina-Kostümen strapazierten bei diesem „Schulfest nach 50 Jahren“ die Lachmuskeln wieder. Denn in den Kostümen steckten zur Überraschung aller auch Schüler aus den eigenen Reihen.

Alles waren sich einig: Es war ein gelungener Tag trotz aller Schwierigkeiten, der immer in Erinnerung bleiben wird.

Von Kerstin Weichsel