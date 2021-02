Brandenburg/H

Der Polarwirbelsplit hat Brandenburg/Havel und Umgebung am Sonntag zwar fest im Griff. Doch zur Katastrophe hat sich der Schneesturm nicht entwickelt. Das hat Carsten Eichmüller von der Polizeiinspektion Brandenburg auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Demnach hatte sich bis zur Mittagszeit kein Unfall ereignet, der auf die Witterungs- und Straßenverhältnisse zurückzuführen ist. „Allgemein haben die Leute die Empfehlung beherzigt und sind tatsächlich zu Hause geblieben“, schätzt der Dienstgruppenleiter ein. Wenig Verkehr und rücksichtsvolle Fahrweise haben die Beamten am Wochenende registriert. Es war so leer auf den Straßen, dass sich sogar ein Langläufer die Ski unterschnallte und in der Altstadt unterwegs war.

Am Sonntagmorgen hat der Winter in der ganzen Region nachhaltig Einzug gehalten. Binnen zwei, drei Stunden waren vielerorts Schneehöhen von mehr als 20 Zentimetern zu registrieren. „Dennoch hatten wir zunächst keine Ausfälle zu verzeichnen“, resümierte Hans-Jürgen Hennig für Regiobus Potsdam-Mittelmark. „Die Räum- und Streufahrzeuge sind bisher gut unterwegs gewesen“, lobt der Geschäftsführer.

Der Schneefall ist auch nicht ihr Problem, berichten die Straßenwärter. Aber der starke Wind sorgt im Handumdrehen für Verwehungen. So musste ein Regiobus-Kollege auf der Linie zwischen Brück und Golzow um 14.30 Uhr die Segel streichen.

Es bleibt kalt

Viele Wintergenießer waren nicht zu sehen. Wer sich auf die Straße wagte, ging oft nur hinaus, um pflichtgemäß die Bürgersteig vor dem Haus freizumachen. Auf den Straßen waren die Räumfahrzeuge der Mebra im Dauereinsatz.

Bahnfahrer mussten einige Verspätungen hinnehmen, aber die Züge des RE 1 rollten zumindest in Richtung Berlin. Wer nach Sachsen-Anhalt wollte, musste sich ab dem Nachmittag einen anderen Weg suchen – die Verbindung Richtung Westen wurde eingestellt.

Laut Wetterbericht wird es auch in der Nacht und am Montag weiterschneien. Es bleibt aber weiterhin eiskalt mit Temperaturen, die um minus zehn Grad liegen. Die ersten Eisschollen auf der Havel wurden schon gesichtet. Die langsam zufrierenden Gewässer sollte aber noch niemand betreten.

