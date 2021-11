Brandenburg/H

Das kommt auch nicht alle Tage vor. Das ZF-Getriebewerk in Brandenburg an der Havel hat einen Teil seines Betriebsgeländes als Rennstrecke ausgelegt.

Doch an diesem Mittwoch werden dort keine selbst gefertigten Getriebe auf freier Strecke dem Härtetest unterzogen. Vielmehr probieren rund 150 bis 200 ZF-Beschäftigte über mehrere Stunden hinweg aus, wie es sich anfühlt, elektrisch angetrieben Auto oder Fahrrad zu fahren. „Lasst euch elektrisieren“, so die Überschrift über dem ungewöhnlichen Fahrangebot während der Arbeitszeit.

Christian Schneider hat zwei E-Autos ausprobiert: Einen komfortablen, langstreckentauglichen Mercedes und einen spritzigen, „sportlich ausgelegten“ Seat Cupra, wie der bei ZF Brandenburg im Prototypenbau beschäftigte Schichtverantwortliche erklärt.

ZF-Schichtleiter Christian Schneider findet den E-Mercedes komfortabel und den ebenfalls von ihm getesteten Cupra beim Druck aufs Pedal „sportlich im Ansprechverhalten“. Quelle: Jürgen Lauterbach

Das Ansprechverhalten und die Beschleunigung beeindrucken den Mann, der beim Beschleunigungsverhalten des eigenen Autos ein paar Sekunden Bedenkzeit einplanen muss. Trotzdem würde der ZF-Mitarbeiter nicht gleich ganz elektrisch umsteigen. Denn er braucht Reichweite, ein Hybrid käme daher eher in Frage.

An dem Vor- und Nachmittag vor dem Produktionsgebäude geht es einerseits um Fahrspaß und Unterhaltung, andererseits auch um Umweltschutz, Reichweite, Kosten und Lademöglichkeiten, erklärt Holger Perlewitz, der als Projektleiter den Transformationsprozess bei ZF Brandenburg hin zum elektrischen Antrieb begleitet.

Rund 150 Mitarbeiter haben sich bei dem Techniker und beim stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Robert Pastor für das E-Fahrvergnügen auf vier oder auch auf drei und zwei Rädern angemeldet. Laufkundschaft kommt hinzu.

Das größte Industrieunternehmen in der Stadt hat für diesen Testtag vier Autohäuser gewonnen, die zehn verschiedene E-Auto Modelle auf die einige hundert Meter lange Teststrecke des Betriebes schicken, mit ZF-Frauen und Männern am Steuer.

Die ZF-Mitarbeiter konnten auch ausprobieren, wie gut sie auf zwei Rädern mit Elektroantrieb vorankommen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Vom Kleinwagen bis zum Transporter ist alles dabei, erklärt Robert Pastor. Wer Lust darauf hat, kann das Fahrgefühl erleben, das entsteht, wenn der Antriebsstrang elektrifiziert ist. Das geht auch auf zwei Rädern. Die passenden Modelle und auch ein elektrisches Lastenrad hat ein Fahrradhändler für den Tag zur Verfügung gestellt.

Als reine Belustigung der eigenen Belegschaft stellt sich ZF-Unternehmen sein Fahr-Event natürlich nicht vor. Die Stunden draußen sind eingebettet in das, was konzernweit als Transformationsprozess bezeichnet wird. Schrittweise weg vom Verbrenner hin zum Elektroantrieb.

Schon seit dem Sommer steht ein großes Zelt auf dem Betriebsgelände, in dem Führungskräfte wie Holger Perleberg unter der Überschrift „Viele Köpfe, viele Ideen“ Workshops zum Thema anbieten. Die Teilnahme ist freiwillig, eine Stechuhr vor dem „Zelt der Ideen“ macht deutlich, dass Mitmachen keine Freizeitbeschäftigung ist.

ZF-Zielbildprojekt Brandenburg an der Havel

Alle deutschen Standorte des ZF-Konzerns organisieren sogenannte Zielbildprojekte. Der Automobilzulieferer steuert in die neue Richtung. „Jeder Standort muss für sich herausfinden und deutlich machen, wo er in fünf und wo er in zehn Jahren stehen will“, erklärt Markus Bergmann, Geschäftsführer der ZF Getriebe Brandenburg.

