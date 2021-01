Brandenburg/H

Am frühen Donnerstagmorgen alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Brandenburger Feuerwehr. Auf einem Betriebsgelände in der Friedrichshafener Straße hatte er Feuer und Rauch bemerkt. Aus noch ungeklärter Ursache waren zwei große Mülltonnen in Brand geraten, in denen sich unter anderem Elektroartikel befanden.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. „Dabei wird auch geprüft, ob neben Brandstiftung eine Selbstentzündung als Ursache in Frage kommen könnte“, teilt Stefanie Wagner-Leppin, Sprecherin der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel, mit.

Anzeige

Der entstandene Schaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von MAZ