Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Brandenburg an der Havel wurden zwei Frauen leicht verletzt. Die 48 Jahre alte Fahrerin eines Chevrolets bog gegen 14.45 von der Fontanestraße links in die Spittastraße ein. Dabei missachtete sie den Vorrang eines Renaults, dessen 35-jährige Fahrerin in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dadurch wurde neben der Chevrolet-Fahrerin auch die 35-jährige Fahrerin des Renault leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich kurz darauf um die beiden verletzten Frauen und brachten sie für ambulante Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wurde auf über 20.000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof teilweise voll gesperrt bleiben. Die Polizei den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

