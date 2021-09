Brandenburg an der Havel - Corona in Brandenburg an der Havel: Bundesweit dritthöchste Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen

Die Zahl der Corona-Infektionen unter Fünf- bis 14-Jährigen ist in Brandenburg an der Havel in den letzten Tagen explodiert. Warum sich Eltern trotzdem keine Sorgen machen müssen.