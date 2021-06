Die Stadtverordneten wirbeln Sand auf. Die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel darf die Badestelle am Grillendamm für eine Ausschreibung vorbereiten. Das ist der erste Schritt zur Privatisierung.

So sauber wie am vergangenen Montag ist der Sand des Freibadestrandes am Grillendamm vor allem an Samstagvormittagen längst nicht immer. Quelle: Rüdiger Böhme