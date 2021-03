Brandenburg/H

Fünfmal war die Polizeidirektion im vergangenen Jahr mit Mord-und-Totschlag-Ermittlungen im Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel befasst. Vier Fälle hat sie im vergangenen Jahr zuende ermittelt. Die Arbeit an dem fünften Fall ragt in dieses Jahr hinein.

Fall 1: Ein 18 Jahre alter Brandenburger verletzt am 24. September 2019 einen seinerzeit 23 Jahre alter Student aus Brandenburg an der Havel lebensgefährlich mit einem Messer Hintergrund der Tat, die sich in einer Wohnung in der Neuendorfer Straße zutrug, waren Drogenkaufschulden.

Die Polizei ermittelte bis ins Jahr 2021 wegen versuchten Totschlags. Wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung verurteilt das Jugendschöffengericht den jungen Mann zu einer Jugendstrafe von drei Jahren.

Fall 2: Eine schwere Gewalttat alarmiert am 12. März Polizei und Rettungskräfte in der Ferdinand-Lasalle-Straße. Ein Mann (55) aus Ziesar will seine Ehefrau (47) mit einem Messer umbringen und verletzt sie schwer. Er steckt zwei Autos in Brand und fährt auf seiner Flucht bei Wendgräben gegen einen Baum.

Beide Ehepartner werden schwer verletzt. Zeugen retten der Frau das Leben. Der Mann nimmt sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am 2. Juni 2020 im Untersuchungsgefängnis das Leben.

Fall 3: Ein 32 Jahre alter afghanischer Staatsbürger sticht am 5. Mai 2020 am Mozartplatz auf seine Partnerin (35) in deren Wohnung mit einem Messer brutal ein. Sie überlebt schwer verletzt.

Die anschließende Flucht mit dem gemeinsamen Kind führte den Täter bis nach Tschechien. 41 Kilometer hinter Prag nimmt die dortige Polizei ihn fest. Wegen versuchten Mordes wird der Mann im Januar 2021 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Fall 4: Ein 21 Jahre alter Mann aus dem Irak greift einen Asylbewerber aus Syrien (23) am 2. September 2020 in der Werner-Seelenbinder-Straße mit einem Messer an und verletzt ihn schwer.

Der Hammer-Fall

Der mutmaßliche Angreifer wollte sich offenbar rächen für Äußerungen des Opfers, der die Mutter des Angeklagten ehrverletzend beleidigt haben soll. Der Strafprozess hat am 25. März 2021 im Landgericht Potsdam begonnen.

Fall 5: Ein 35 Jahre alten Brandenburger bulgarischer Herkunft streckt am 23. Oktober 2020 einen aus Syrien stammenden Hermes-Boten am Mozartplatz auf dem Görden nieder. Angeblich hatte der Paketbote, der schwer am Kopf verletzt wurde, seinen Wagen so schlecht geparkt, dass der 35-Jährige mit dem Kinderwagen nicht vorbeikam.

Leichter Rückgang in der Statistik

Dieser Fall ist noch nicht ausermittelt und taucht daher in der aktuell vorgelegten Jahresstatistik zur Kriminalitätsentwicklung 2020 in Brandenburg an der Havel nicht auf. Denn diese Statistik umfasst nur Fälle, welche die Polizei im vergangenen Jahr abgeschlossen hat.

Bei der Anzahl der Straftaten, den Deliktgruppen und dem Alter der verdächtigen Personen gibt es 2020 Schwankungen im Vergleich zu 2019, jedoch keine ganz wesentlichen Veränderungen.

12 von 14 Vergewaltigungen aufgeklärt 223 Fälle von häuslicher Gewalt zählte die Polizeidirektion West in der Kriminalitätsstatistik 2020 in Brandenburg an der Havel. Das entspricht dem Niveau des Vorjahres, ist aber deutlich mehr als im Jahr 2018 mit 145 registrierten Fällen. Außer den genannten Mord-und-Totschlagfällen verfolgte die Polizei im vergangenen Jahr 31 Raubfälle, halb so viele wie 2019. Hinzu kommen 150 Mal gefährliche und schwere Körperverletzung. Von den 14 Fällen von Vergewaltigung und sexueller Nötigung wurden den amtlichen Angaben zufolge 12 Fälle aufgeklärt.

Erfasst wurden im vergangenen Jahr 7141 Fälle von Kriminalität in Brandenburg an der Havel, von denen laut Polizei 58,4 Prozent aufgeklärt wurden. In etwa jeder zehnte Brandenburger wäre somit statistisch gesehen von einer Straftat betroffen gewesen.

2000 Mal Diebstahl, 200 Mal Gewalt

Die Polizei registriert immerhin einen Rückgang von 500 Straftaten im Vergleich zu 2019. 2018 hatte es allerdings 500 Fälle weniger gegeben.

Die Brandenburger Polizei hat in der Stadt zu rund 2000 Diebstahlsdelikte, ermittelt, zu 200 Gewaltverbrechen, 100 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, knapp 450 Drogendelikten und mehr als 1100 Fällen von Betrug.

Häusliche Gewalt

Mehr als 100 Kinder als Straftäter

Von der ermittelten 2551 Straftätern waren wie in den Vorjahren drei Viertel Männer und ein Viertel Frauen. Die Zahl der straffällig geworden Kinder und Jugendlichen in der Stadt ist 2020 etwas gestiegen.

Die Polizei registrierte 112 Kinder, 227 Jugendliche und 202 Heranwachsende. Die meisten der gut 2500 Straftäter sind erwachsen, nämlich mehr als 2000.

Von Jürgen Lauterbach