Brandenburg/H

Die Zahl ist erschreckend. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg an der Havel liegt an diesem Freitag bei einem Rekordwert von 2658. 1915 Neuinfektionen hat die Gesundheitsbehörde n den vergangenen sieben Tagen erfasst.

Am Vortag hatte die Stadt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) die fünfthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. Am Freitag hat das RKI die Tabelle noch nicht aktualisiert, Brandenburg an der Havel dürfte aber Patz 5 nach dem erneuten Anstieg mindestens behauptet haben.

Als Grund für den im Land Brandenburg festgestellten Spitzenwert, der etwa doppelt so hoch ist wie die aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzen in Potsdam, Potsdam-Mittelmark und dem Havelland, nennt die städtische Gesundheitsbehörde „nachholende Meldungen“.

„Wir arbeiten den aufgelaufenen Rückstand ab“, teilt Rathaussprecher Jan Penkawa mit. Es gibt also keinen Hinweis darauf, dass die Rekordwerte der vergangenen Tage auf Massenausbrüche zurückzuführen wären, etwa in Seniorenheimen, oder auf ganz bestimmte Ereignisse. „Keine Ausbrüche“, versichert Penkawa.

Die FFP-2-Maske gehört immer noch zum Inventar in jedem Haushalt. Corona ist auch in Brandenburg an der Havel noch nicht vorbei. Mehr als 40 Erkrankte werden im städtischen Klinikum auf den Corona-Stationen behandelt. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Warum die Meldungen schleppend ans RKI rausgegangen sind und nun in offenbar großer Zahl abgearbeitet werden müssen, erklärt das Brandenburger Rathaus nicht. Anders als der Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt), der seit Tagen die deutschlandweite Corona-Inzidenz-Statistik aller Landkreise anführt.

Der Landkreis Börde bestätigt dem MDR, dass Mitarbeiter für Schulungen abgezogen wurden und Fallmeldungen daher liegen geblieben seien, die sich dann angestaut hätten. Die verzögerten Meldungen ans RKI verzerrten daher die Statistik.

Aus Unterlagen des Koordinierungszentrums Krisenmanagement in Brandenburg geht hervor, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg an der Havel vor zehn Tagen noch bei knapp über 1000 gelegen hat und vor allem in dieser Woche stark gestiegen ist.

Viele Ärzte und Schwestern in Bad Belzig infiziert

Am vergangenen Montag sind 312 Neuinfektionen in die Statistik der Stadt eingegangen, am Dienstag waren es 436 und am Mittwoch 380.

In Bad Belzig sind in diesen Tagen eine ganze Reihe von Ärzten und Schwestern, mit der hochansteckenden Omikron-Variante infiziert. Katrin T. Eberhardt, Geschäftsführerin des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Bad Belzig sagte der MAZ an diesem Dienstag: „Infizierte Patienten sind jetzt nicht mehr das Problem, es sind nun die positiv getesteten Mitarbeiter, die die kritische Situation verursachen.“

Drei Corona-Kranke auf Intensivstation in Brandenburg/Havel

Nachmeldungen hin, statistische Unschärfe her. Die Corona-Pandemie ist in Brandenburg an der Havel noch nicht erledigt. Auf der Covid-19-Normalstation des Städtischen Universitätsklinikums werden aktuell 33 Patienten behandelt, berichtet Björn Saeger, der Referent der Geschäftsführerin.

Auf der Corona-Intensivstation liegen nach seinen Angaben drei Patienten. Im Corona-Bereich der Kinderstation sind es fünf Patienten.

Von Jürgen Lauterbach