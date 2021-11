Brandenburg/Havel hilft Kindern suchtkranker Eltern mit Spiel und Spaß

Brandenburg/H

Sie fallen nicht immer auf, aber es gibt sie, gerade auch in Brandenburg an der Havel: Kinder, deren Eltern suchtkrank sind. Im öffentlichen Hilfesystem leben sie unter dem Radar, 86 Prozent aller suchtkranken Familien tauchen dort nie auf, sagt Andrea Lemke, Suchttherapeutin und Zirkuspädagogin.

Gemeinsam mit der Tanz- und Bewegungstherapeutin Meta Ramm möchte die Mitarbeiterin des Vereins AH (Abhängigenhilfe Brandenburg an der Havel) diese „vergessenen Kinder“, wie sie von Fachleuten genannt werden, mit einem dauerhaften wie offenen Freizeitangebot erreichen.

Gemeinsam mit Martina Krug von der Brandenburger Stadtverwaltung möchten die beiden Frauen, dass ihre Zielgruppe Spaß hat, schöne Dinge erlebt und Sachen ausspricht, die auf der Seele lasten. Nicht nur ein- oder zweimal, sondern regelmäßig in den nächsten Jahren, so lange die Kinder und ihre Eltern möchten.

Möglich wird das Gemeinschaftsprojekt der Abhängigenhilfe und der Stadt Brandenburg an der Havel mithilfe von Fördergeldern. 220.000 Euro stehen in den kommenden vier Jahren bereit, um Kinder gerecht zu werden, die vielleicht zu selten die Sonnenseiten des Lebens kennenlernen.

Die Eltern wollen oft genug gute Eltern sein und auch das Beste für ihre Kinder. Doch wegen ihrer Suchtkrankheit können sie sich nicht so fürs sie ins Zeug legen. Und dann fehlt vielleicht auch noch das Geld, um Sport und Freizeitspaß zu bezahlen.

Kinder aus suchtbelasteten Familien

„Wir möchten Kindern aus suchtbelasteten Familien einen Raum öffnen, in dem sie für eine längere Zeit von ihrer schwierigen familiären Situation entlastet werden und wieder spielend Kind sein dürfen“, erklären Andrea Lemke und Meta Ramm ihr Angebot, das sich nicht als Therapie versteht.

Das allerdings schließt ganz und gar nicht aus, dass die Kinder in der Altersgruppe zwischen sechs und zwölf Jahren reden dürfen und sollen. Angstfrei, wie es im Pädagogendeutsch nun einmal heißt. Das Ziel ist klar: Die Kinder sollen das Gefühl verlieren, dass sie mit ihren Belastungen allein gelassen werden.

Ernster Hintergrund

Spiele, Zirkuskunststücke, neue Erlebnisse, all das soll dazu beitragen, dass die Schulkinder positive und verlässliche Erfahrungen miteinander machen und im Kontakt mit Erwachsenen.

Der Hintergrund ist ernst. Die Projektleiterinnen beziehen sich auf Untersuchungen, denen zufolge ein Drittel der Kinder von sucht- und psychisch erkrankten Eltern ein höheres Risiko haben, psychische Probleme und eine Suchterkrankung zu entwickeln. Sie gehen davon aus, dass in Brandenburg an der Havel besonders viele Kinder und Jugendliche mit einem abhängigkeitskranken Elternteil aufwachsen.

Förderung von Suchtprävention Das neue Angebot der Stadt und der Abhängigenhilfe wird finanziell gefördert GKV-Bündnis für Gesundheit, eine Initiative der gesetzlichen Krankenkassen, und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Stadt mit ihrem Oberbürgermeister hat das Projekt zugunsten von Kindern in suchtkranken Familien beantragt. Projektträger ist die Abhängigenhilfe Brandenburg/Havel. Bis auf Potsdam und Potsdam-Mittelmark waren alle Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg antragsberechtigt. Gefördert werden sollen ganz bestimmte Zielgruppen. Mit der Überschrift „Suchtprävention für vulnerable (verletzliche) Zielgruppen“ sind die folgenden Gruppen gemeint: alleinerziehende Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, ältere Menschen sowie Kinder und Jugendliche aus suchtbelastete und/oder psychisch belasteten Familien.

Lemke und Ramm sprechen von hundert Kindern, weisen aber zugleich auf eine mutmaßlich hohe Dunkelziffer hin. Beide stehen in Kontakt mit Familienhelferinnen, Schulsozialarbeitern, Streetworkern, niedergelassenen und klinischen Psychiatern, den Horten in der Stadt und anderen Einrichtungen der Jugendpflege.

Mit dem spielerischen Ansatz, der jede Woche mittwochs einen festen Bezugspunkt bietet, sollen die Sechs- bis Zwölfjährigen in ihrer Entwicklung stärker und widerstandsfähiger werden.

Kostenloses Freizeitangebot

Das kostenlose und freiwillige Spiel- und Freizeitangebot, das sich Yoho nennt, beginnt zunächst am Sonnabend, den 6. November von 14 bis 16 Uhr in der Hofkirche in der Jahnstraße 1 (Hinterhof).

Dort sollen dann vom 10. November an immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr die regelmäßigen Yoho-Treffen laufen. Vorgesehen sind auch gemeinsame Ausflugstage, zu denen auch die Eltern willkommen sind.

Interessierte Eltern und Kinder können am 6. November einfach kommen oder sich mit einer E-Mail anmelden unter Yoho-@ah-brandenburg.de.

Von Jürgen Lauterbach