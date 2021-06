Brandenburg/H

Die Regenbogenflagge für sexuelle Vielfalt ist in diesen Tagen deutschland- und europaweit ein großes Thema. Viele große Städte beleuchten sogar ihre Stadien entsprechend, um ein Zeichen für sexuelle Toleranz zu setzen. Beinahe wäre Brandenburg an der Havel ausgeschert.

Noch vor einer guten Woche lehnte der Hauptausschuss der Stadt das Hissen dieser Fahne auf dem Brandenburger Rathaus mehrheitlich ab. Die Linken in der SVV hatten genau dies zuvor beantragt, auf Bitten der queeren Community der Stadt, wie die linke Stadtverordnete Claudia Sprengel sagte. Sie betonte auch in der SVV, dass die Linke den Antrag nicht so sehr als Linken-Beitrag verstehe, sondern die genannte Bitte aufgreife.

Vor der Stadtverordnetensitzung an diesem Mittwoch im Altstädtischen Rathaus zeigte die „queere Community“, also sexuell vielfältig lebende Menschen in der Stadt, Flagge. Rund 30 Menschen begrüßten die herbeiströmenden Stadtverordneten mit ihren Regenbogenfahnen. Einige hatten sich den bunten Stoff um den Körper gewickelt.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde übergab der Brandenburger Oliver Schulze Oberbürgermeister Steffen Scheller eine Regenbogenfahne. Die soll er hissen. Quelle: Rüdiger Böhme

Anschließend nahmen die überwiegend jungen Leute kurzzeitig an der SVV-Sitzung teil. Oliver Schulze überreichte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) eine adrett gefaltete Regenbogenfahne – zum baldigen Hissen am Rathaus. Die Bürgerin Lisa Weidemann versicherte, dass „sich queere Menschen in der Stadt immer noch nicht sicher fühlen“.

Das Thema wurde erneut diskutiert in der SVV. AfD-Fraktionschef Axel Brösicke kündigte seine Zustimmung zur bunten Fahne an, um der Sache willen. Ihn störe aber das von den Linken ausgehende „Meinungsdiktat“.

Gegen Homophobie

Norbert Langerwisch (Freie Wähler) gestand in Sachen Regenbogen-Fahnehissen: „Das ist nicht mein Ding.“ Vielleicht sei er zu alt dafür. Mit dem Hissen der Fahne sei die Homophobie (Schwulenhass) nicht vorbei, sagte Herbert Nowotny (FDP).

Am Ende wurden mehrere Beschlüsse gefasst. Von 2022 an wird jährlich am „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ am 17. Mai die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst (75 Prozent Zustimmung).

Auf Antrag der FDP soll die Fahne auch am 28. Juni 2021 zum Christopher Street Day gehisst werden. Damit wird zugleich der erste Arbeitskreis Homosexualität gewürdigt, den es vor 35 Jahren und somit zu DDR-Zeiten in der Stadt gegeben hat.

Mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Landeskoordinierungsstelle „Queeres Brandenburg“ ist zu prüfen, welche Angebote für Menschen aus der queeren Community, die in der Stadt leben, geschaffen und wo sie unterstützt werden können.

Von Jürgen Lauterbach