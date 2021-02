Brandenburg/H

„Brandenburg an der Havel wächst!“, teilte Donnerstag das Rathaus der Stadt überraschend in einer Pressemitteilung mit. Weiter heißt es: „In den vergangenen Jahren gab es einen positiven Verlauf bei der Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg an der Havel und ein Großteil davon ist auf Außenwanderungsgewinne zurückzuführen.“ Wachstum durch Zuzug sei demnach eine Chance, sich als Stadt trotz der demografischen Herausforderungen positiv weiterzuentwickeln. Aber stimmt es auch, dass die Stadt wächst?

Noch stagniert die Zahl fast

„Wir sind von der Einwohnerzahl her noch eine stagnierende Stadt“, sagt nämlich der für die Stadtentwicklung zuständige Beigeordnete Michael Müller. Und auch Conny Grunicke, die Chefin des Statistikbereiches des Rathauses bestätigt: Bisher könne man in Brandenburg an der Havel trotz einer dynamischen Entwicklung allenfalls von einem sehr leichten Wachstum sprechen und das speise sich „durch den Zuzug aus dem Ausland.“

Jedoch, so Conny Grunicke weiter, würden die aktuellen Zahlen klar die Prognosen widerlegen, mit der die Landesregierung noch vor wenigen Jahren arbeitete und die von einer deutlichen Reduzierung der Einwohnerzahl in Brandenburg an der Havel ausging. Von einer Zielgröße von etwa 65 000 Menschen in der Havelstadt war dort die Rede. Die Zahl der Gestorbenen in der Havelstadt lag 2019 mit 1 136 fast doppelt so hoch wie die Zahl der 600 Geburten junger Brandenburger.

Dennoch zeigt der Bevölkerungsstand ganz leicht nach oben: Ende 2018 wurden 72.249 Havelstädter gezählt, am 31. Dezember 2019 waren es dann 72.420. Diesem Aufwuchs von 171 Einwohner steht ein Zuwachs von 284 nichtdeutschen Menschen gegenüber, die im Jahr 2019 in Brandenburg Quartier nahmen. Insgesamt waren es Ende 2019 4079 Mitbürger ohne deutsche Staatsbürgerschaft, Ende 2014 waren es noch 1742.

Jedoch ist die Dynamik des Zuzugs zu spüren, auch wenn sich dieser mit dem Wegzug aus der Havelstadt noch fast die Waage hält. Was bewegt Menschen, nach Brandenburg an der Havel zu ziehen - und warum ziehen sie auch weg? Um das zu erforschen und ein Zuzugsstrategie für die Stadt zu entwickeln, wurde 2020 durch die Wirtschaftsförderung und die Fachgruppe Statistik und Wahlen eine Umfrage zum regionalen Wanderungsgeschehen gestartet.

Viele Beweggründe

Die Befragung befasste sich mit den vielseitigen Beweggründen für Umzüge von neuen und ehemaligen Brandenburgern. Im Rahmen der Befragung wurden Zu- und Wegzügler nach ihren ganz persönlichen Motiven für den Umzug befragt. Dabei wurde die Wahl für Brandenburg an der Havel als neuer Wohnort oftmals ganz bewusst getroffen: So zeigen die Erkenntnisse, dass 48,6 Prozent der Zugezogenen erst gar nicht außerhalb der Stadtgrenzen gesucht haben.

Die Statistiker haben von 1373 Zuzügen 1000 Neu-Brandenburger angeschrieben und ihnen einen Fragebogen geschickt. 158 davon haben geantwortet, was einem Rücklauf von 16,8 Prozent entspricht. Etwa die Hälfte der Zuzüge erfolgt aus dem Umland und 60 Prozent davon bevorzugen die Innenstadt bis zum Stadtring als Wohnquartier.

Wohnen, Verkehr und Miete

Die „schöne Wohnung“ (43,7 Prozent), die gute Verkehrsanbindung (40,9 Prozent) und die günstigen Mietpreise (35,5 Prozent) sind die wichtigsten Gründe für die Wahl der Stadtgebiete. Das Stadtgebiet habe einen guten Ruf, sagen 15,4 Prozent. Kunst, Kultur und Freizeitangebote schaffen es nicht in die Top-Ten der Gründe, Platz 10 belegt mit 9 Prozent „Verwandte, Freunde, Kinder wohnen hier“.

Der wichtigsten Grund für den Zuzug insgesamt geben 40,6 Prozent an, dass sie wegen Beruf, Ausbildung oder Studium in die Stadt ziehen. 52 Prozent davon sind zwischen 18 und 29 Jahre alt, 43,3 Prozent zwischen 30 und 44 Jahre alt.

Auch die Weggezogenen geben hauptsächlich berufs- und ausbildungsbezogene Gründe für den Fortzug an. Weitere Wegzugsmotive waren der Wunsch nach Wohnen auf dem Land, aber auch der Wunsch nach Wohneigentum. 1 106 Wegzüge haben die Statistiker zwischen August 2019 und Juli 2020 registriert. 889 davon wurden angeschrieben, 126 haben geantwortet. Das entsprecht einer Rücklaufquote von 14,1 Prozent.

Keine Überraschung

Das Ergebnis überrascht nicht: Etwa die Hälfte der Wegzügler bleibt im Umland. Jene, die dorthin ziehen, nutzen die Angebote der Stadt in medizinischer und kultureller Sicht später häufig. Berufs- und ausbildungsbezogene Gründe bestimmen auch hier den Umzug (41,2 Prozent).

Spannend: 38 Prozent aller vormaligen Brandenburger können sich vorstellen, in die Havelstadt zurückzuziehen. Bei jungen Menschen unter 30 Jahre, können sich das sogar 43,4 Prozent vorstellen. In der hohen Zahl junger Menschen, die – wie sie selber auch – nach Brandenburg zurückkehren könnten, sieht Conny Grunicke eine große Chance für die Zukunft und Potential. Insofern sollte die Liste der häufig genannten Gründe, die zum Wegzug führten ebenso wie die Wünsche der Zuzügler von der Politik ernst genommen werden, wenn man den Kampf der Kommunen um kluge Köpfe, die auf den Zuzug der Berliner hoffen, nicht verlieren will.

Von Benno Rougk