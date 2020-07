Brandenburg/H

Nicht mehr als 39 Bäume hat die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr pflanzen lassen und mit sogenannten Ausgleichszahlungen finanziert. Das haben die Bündnisgrünen in Brandenburg/Havel von der Stadtverwaltung erfahren.

Zur Erklärung: Die Baumschutzverordnung der Stadt Brandenburg/Havel aus dem Jahr 2005 sieht vor, dass bestimmte Bäume mit einer Genehmigung zwar gefällt werden dürfen.

Doch wer das tut, muss einen Ausgleich schaffen: Entweder an anderer Stelle neu pflanzen oder sich freikaufen. Dann wird eine sogenannte Ausgleichszahlung fällig, die in den städtischen Haushalt fließt.

Bei größeren Bauvorhaben ist das gang und gäbe, wie zuletzt die Aktion in der Lindenstraße zeigte. Dort musste bekanntlich eine große alte Winterlinde wegen der Planungen des Investors für den Flakowski-Haus-Komplex weichen musste.

Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung eigenen Angaben zufolge knapp 130.000 Euro an Ausgleichszahlungen eingenommen. Ausgegeben für Neupflanzungen hat sie im gleichen Jahr 2019 aber nur gut 50.000 Euro.

Zusammen mit rund 14.000 Euro aus dem laufenden Jahr und Ausgleichszahlungen der vergangenen beiden Jahre stehen aktuell mehr als 130.000 Euro im städtischen Haushalt zu Verfügung, um neu zu pflanzen und bestehende Pflanzungen zu pflegen.

Wann und wo das geschehen soll, geht aus den Angaben des Rathauses nicht hervor. Martina Marx findet die Antwort aus dem Rathaus „ausgesprochen deprimierend“.

Die Grünen-Stadtverordnete kommentiert die vorgelegten Zahlen mit den Worten: „Der Berg an finanziellen Mitteln, den die Stadt für Nachpflanzungen vor sich herschiebt, wird derzeit von Jahr zu Jahr größer. Die Anzahl der Stadtbäume dagegen nimmt kontinuierlich ab.“

Wie viele Bäume noch ungepflanzt auf besagtem Geldberg liegen, bleibt aber offen. Denn die Grünen haben sich mit ihren Fragen etwas zurückgehalten und nur nach der Baumpolitik in den Jahren 2019 und 2020 gefragt.

Immerhin hat die Nachfrage in der Verwaltung aber ergeben, dass der Bauherr für die 140 Jahre alte Linde und zwei weitere Bäumen auf den Baugrundstücken östlich und westlich der Petersilienstraße eine Ausgleichszahlung in Höhe von 8250 Euro an die Stadt entrichten musste.

Die Gesamtzahl der mit oder ohne Ausgleichszahlungen neu gepflanzten Bäumen auf kommunalen Flächen gibt die Umweltverwaltung für das vergangenen Jahr mit 60 an.

Von Jürgen Lauterbach